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Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски

26 июля 2023 06:54
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим на завтрак изысканное блюдо – запеченный камамбер.

Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски-1

Сыр камамбер положим в форму, в которой будем запекать.

Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски-4

Толстыми ломтиками нарезаем томат. Выкладываем ломтики хаотично в форму. Нарежем хлеб и запечем его вместе с сыром.

Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски-7

Добавим немного йогурта. Впоследствии он будет прекрасным соусом. Я для кислинки и пикантности добавим бальзамический соус. Хорошее оливковое масло – можно даже попасть на хлеб.

Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски-10

А чтобы придать хрустящей текстуры, добавим кедровых орехов. Добавим немного морской соли и отправим сыр в духовку.

Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски-13

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски-16

Завтрак готов! Прекрасное блюдо для небольшой компании друзей.

*На правах рекламы.

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