Запечённый камамбер с томатами в соусе. Рассказываем рецепт изысканной закуски

Лена Климук, кулинар:

Приготовим на завтрак изысканное блюдо – запеченный камамбер.

Сыр камамбер положим в форму, в которой будем запекать.

Толстыми ломтиками нарезаем томат. Выкладываем ломтики хаотично в форму. Нарежем хлеб и запечем его вместе с сыром.

Добавим немного йогурта. Впоследствии он будет прекрасным соусом. Я для кислинки и пикантности добавим бальзамический соус. Хорошее оливковое масло – можно даже попасть на хлеб.

А чтобы придать хрустящей текстуры, добавим кедровых орехов. Добавим немного морской соли и отправим сыр в духовку.

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