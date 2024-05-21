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Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта

21 мая 2024 07:44
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим запеченную грушу с рикоттой и медом. Для этого блюда нам понадобится груша, рикотта, кедровый орех, мед и сыр с голубой плесенью.

Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта-1

Берем грушу, желательно твердую. Разрезаем ее вдоль и вырезаем внутренность. Делаем выемку для рикотты. Слегка подрезаем снизу, чтобы она более устойчиво стояла. Грушу выкладываем в форму для запекания.

Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта-4

Сегодня мы готовим грушу, запеченную с рикоттой и медом. Это будет сладкий вариант. Также грушу можно запекать с морепродуктами. Один из классических рецептов – это сочетание рикотты и креветок. Можно смешать рикотту с креветками, также наполнить грушу и запекать. Сегодня будет сочетание меда, и соленого сыра с плесенью, и нежного сливочного сыра рикотта.

Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта-7

Рикотта – это классический итальянский сыр, который имеет нежный сливочный вкус и такую же нежную воздушную текстуру. Рикотта готовится из сыворотки, которая остается после приготовления других сортов сыра. Рикотта переводится как приготовленный повторно.

Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта-10

Берем рикотту и смешиваем ее с медом. Рикотта является низкокалорийным продуктом, который богат белком и кальцием. Также добавляем немного кедрового ореха. Кедровый орех является очень полезным продуктом, в котором большое содержание витаминов и микроэлементов.

Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта-13

Начинка готова, наполняем ей грушу. Укладываем начинку в углубление и делаем гладкую горочку. Так как груша у нас достаточно сладкая, начинка тоже, нам нужно взять что-то соленое. Для этого будем использовать сыр с голубой плесенью. Сверху посыпаем немного кедровым орехом.

Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта-16

Груша практически готова, осталось только запечь, ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Наш легкий полезный завтрак готов. Этот десерт можно дополнить свежими ягодами либо тертым шоколадом, а также тертым кардамоном либо мускатным орехом. Тут уже дело в вашей фантазии. Десерт получается легким, сладким и нежным. А самое главное – низкокалорийный и подойдет для тех, кто следит за фигурой.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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