Запечённая груша с рикоттой и мёдом. Шеф-повар показал рецепт низкокалорийного десерта

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим запеченную грушу с рикоттой и медом. Для этого блюда нам понадобится груша, рикотта, кедровый орех, мед и сыр с голубой плесенью.

Берем грушу, желательно твердую. Разрезаем ее вдоль и вырезаем внутренность. Делаем выемку для рикотты. Слегка подрезаем снизу, чтобы она более устойчиво стояла. Грушу выкладываем в форму для запекания.

Сегодня мы готовим грушу, запеченную с рикоттой и медом. Это будет сладкий вариант. Также грушу можно запекать с морепродуктами. Один из классических рецептов – это сочетание рикотты и креветок. Можно смешать рикотту с креветками, также наполнить грушу и запекать. Сегодня будет сочетание меда, и соленого сыра с плесенью, и нежного сливочного сыра рикотта.

Рикотта – это классический итальянский сыр, который имеет нежный сливочный вкус и такую же нежную воздушную текстуру. Рикотта готовится из сыворотки, которая остается после приготовления других сортов сыра. Рикотта переводится как приготовленный повторно.

Берем рикотту и смешиваем ее с медом. Рикотта является низкокалорийным продуктом, который богат белком и кальцием. Также добавляем немного кедрового ореха. Кедровый орех является очень полезным продуктом, в котором большое содержание витаминов и микроэлементов.

Начинка готова, наполняем ей грушу. Укладываем начинку в углубление и делаем гладкую горочку. Так как груша у нас достаточно сладкая, начинка тоже, нам нужно взять что-то соленое. Для этого будем использовать сыр с голубой плесенью. Сверху посыпаем немного кедровым орехом.