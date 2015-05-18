Занятость молодёжи - это забота государства или самих молодых людей?

Готова ли нынешняя молодёжь «вкалывать»? Всё ли делает государство, чтобы каждый молодой человек нашёл себе работу?

Количество безработных молодых людей по всему миру продолжает расти. Молодёжную безработицу сравнивают с эпидемией.



Что в Беларуси могут противопоставить этой эпидемии? Что государство сегодня делает для того, чтобы молодые люди могли найти работу и пользуются ли молодые люди этой возможностью, а не просто хотят получить всё и сразу?

В последнее время много говорят о том, что ситуация на рынке труда меняется.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Действительно, ситуация меняется. Увеличивается число безработных. Одновременно уменьшается спрос на рабочую силу: вакансий сейчас существенно меньше, чем в прошлом году. Почти в 2,5 раза.

Молодым людям от этого не легче. Это мешает или помогает? Стимулирует?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Как это не парадоксально, но молодых людей к нам стало обращаться меньше по сравнению с предыдущими годами. Хотя в общей численности зарегистрированных безработных - их 37%.

А почему меньше к Вам обращаются? С чем это может быть связано?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Большую роль играет то, что те специалисты, которые получили высшее образование, им предоставляется первое рабочее место. Их не бросают «в море к акулам» на рынок труда.

Говорят, что распределение - это социальная гарантия, гарантированное рабочее место. Но ситуация меняется. Вакансия становится меньше, меньше заявок приходит в ВУЗы.

Елена Живицкая, кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной работе и менеджменту качества БГУИР:

Заявок на наших выпускников в 2-2,5 раза больше, чем самих выпускников. Я думаю, что это связано исключительно со спецификой нашего ВУЗа, потому что специалисты в IT-технологиях крайне востребованы. Студенты 4-5 курса у нас уже работают. Порядком 80% наших выпускников работают по специальности. Поэтому у нас есть некоторая проблема: оставить некоторых наших учеников у себя в университете. Где-то порядком около 30 человек остается у нас в университете для того, чтобы потом продолжить работу уже в стенах своих альма-матеров. И, к сожалению, мы иногда вынуждены распределять к себе выпускников других учебных заведений для того, чтобы восполнить пустующие вакансии.

В каком направлении двигаться молодому человеку, если работать хочется, но опыта ещё нет?

Вадим Девятовский, метатель молота, призёр Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Какая бы не была профессия, которую выбирает молодой человек, если он выделяется из всех других, вакансия быстро найдёт его. Любой специалист. Говорят, много юристов. Много бухгалтеров. Надо немного переориентировать нашу молодёжь на более востребованные профессии. Надо стремиться так учиться, чтобы тебя действительно искали, тебя выискивали и гарантировали хорошее рабочее место.

А тем, кто не сильнейший. Чем им мы можем помочь? И готова ли сегодня эта молодёжь (если, к примеру, моя профессия не востребована, и я оказался не лучшим юристом в Беларуси) менять профессию на какую-то более востребованную?

Вадим Девятовский, метатель молота, призёр Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президент в послании Парламенту и белорусскому народу сказал о том, что «предприятия сначала делают продукт, а потом не знают, куда его продать»… Так и здесь. Надо определиться с профессией: проговорить, промониторить, просчитать наперёд. Понятно, что тяжело определить, что будет через пять лет. Но всё равно какая-то динамика есть. Очень важно сделать правильный выбор.

В образовательной системе есть ли прогнозы и планы. Вы прогнозируете какие специалисты нужны будут через 5-10 лет?

Елена Живицкая, кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной работе и менеджменту качества БГУИР:

При открытии специальности у нас каждый раз делается анализ рынка. Каждый раз анализируется: специалисты с какими компетенциями будут востребованы через 5 лет. Есть банк данных по заявкам предприятий и перед тем, как делать набор на следующий учебный год, мы анализируем заявки предприятий и смотрим по какой специальности будут востребованы специалисты, по какой - менее востребованы.

Какие специалисты сегодня нужны?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В первую очередь сегодня нужны рабочие: столеры, плотники, слесари и т.д. Если говорить о специалистах с высшим образованием, то это, конечно же, в первую очередь, врачи, специалисты в IT-технологиях, инженеры различных видов и сфер деятельности.

Если у человека не совсем востребованная специальность и он приходит в службу занятости. Могут ли ему как-то здесь помочь найти другую профессию или специализацию?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Не как-то, а помогают! Наша служба занятости обучает достаточное количество граждан. Если в прошлом году мы всего обучили 10 тыс. новой профессии, то 50% - это молодёжь. А молодёжи, конечно, нужно понимать, что мы предлагаем те специальности, которые сегодня нужны на рынке труда и по которым можно трудоустроиться.

Сегодня молодёжь стремиться получить высшее образование, и то, лишь потому, что так хотят родители. Каким образом нам сегодня можно привлечь молодых людей в профессионально-техническое училище?

Эдуард Калицкий, первый проректор Республиканского института профессионального образования:

Мы над этим очень серьёзно размышляем. И очень часто звучит слово «имидж». Я не сторонник того, чтобы использовать этот термин. Меня больше удовлетворяет, устроит термин «привлекательность». Имидж - это всё-таки что-то искусственное. А вот «привлекательность» - насколько привлекательная данная профессия, содержательна, насколько данный труд предлагается работодателем. Содержательная в смысле соответствует ли она новых технологиям.

Чем может быть привлекательна рабочая профессия для молодых людей?

Александр Базук, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов ОО БРСМ:

Дело в том, что высшее образование действительно получило какой-то имидж, к которому подсознательно стремятся все. Однако получая профессию и выходя уже на место, понимают, что это не совсем то и в плане зарплаты и в плане какого-то удовольствия. Для этой функции и существуют студенческие отряды, которые дают такую возможность: во время учёбы можно попробовать себя в той или иной профессии. Либо педагогу взять в руки молоток. Либо, наоборот, студенту технического образования попробовать себя в роли педагога или вожатого, поработать с детьми. И в какой-то момент определиться. На сегодняшний день таких вакансий и предложений много. Мы к этому стремимся и совершенствуем это.

Вадим Девятовский, метатель молота, призёр Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я бы всё-таки основательно относился к выбору профессии, потому что важно получить ещё и карьерный рост.

Всегда ли высшее образование - это залог успеха?

Елена Живицкая, кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной работе и менеджменту качества БГУИР:

Надо сформировать отношение общества к образованию. Например, в Финляндии более 60% выпускников школ получают как раз профессионально-техническое образование. Почему? В Финляндии, как и у нас сейчас в Беларуси, выстраивается отличная система: взаимосвязь между профессионально-техническим образованием и высшим. И если мы будем иметь такую замечательную связь, тогда молодой человек, который будет поступать в профессионально-техническое учебное заведение, будет не рассуждать: «Я не поступил в ВУЗ, и потому получаю профессионально-техническое образование»…. Он тогда не будет воспринимать профессиональное образование как второй выбор. Он должен воспринимать профессиональное образование как один из возможных выборов. Молодой человек должен видеть свою перспективу: что будет через три года, через пять лет и куда он может пойти, каким образом он может обеспечить свой компетентностный рост.

Какие советы Вы бы дали молодым людям, которые сегодня находятся в поиске?

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Лучше не идти куда бы ни бы… Если сегодня нет подходящих запросов вашему предложению (например, зарплата на 1.500 $), то лучше согласиться на 200-300, нарабатывать опыт и себе имя. И я думаю, в дальнейшем это поможет.

Молодые люди сегодня готовы «вкалывать»?

Вадим Девятовский, метатель молота, призёр Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нужно искать вопрос в воспитании. Да, в этом возрасте хочется адреналина, чего-то нового. Но лично я получаю заряд и адреналин от спорта. И получаю огромное удовлетворение от того, что я где-то себя перешагнул, преодолел. Я был горд сначала тем, что заработал деньги на соревнованиях и помог матери, а потом прославил всю страну. У каждого должна быть какая-то гордость за свой труд. А это уже вопрос воспитания. Нам нужно подходить к морали, к духовности.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Я радуюсь, когда в службу занятости приходит молодёжь. Во-первых, это значит, что нам доверяют, а во-вторых, в большинстве из 99% процентов случаев, этот молодой человек будет трудоустроен. Причем очень быстро. Потому что молодёжь - это самая активная категория населения. Да, может быть он в поиске, да, может получает вторую или третью профессию, но тем не менее, он ищет. И я думаю, что он всё же себя найдёт.