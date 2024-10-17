Занятия с руководящим составом ГПК прошли в Полоцке

Занятия с руководящим составом соединений органов погранслужбы прошли в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками учебно-методического сбора стали первые заместители командиров частей и начальники управлений охраны государственной границы территориальных органов погранслужбы. Теоретическую часть подкрепили практикой. Кроме того, руководящий состав выезжал на белорусско-литовскую границу. Среди вопросов, которым уделили особое внимание, применение пилотируемой авиации и плавсредств при выполнении задач.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

Офицеры, прибывшие сюда, будут обучены новым методикам в охране государственной границы. С ними будут проведены занятия по применению авиации, пограничных плавучих средств. Далее будет осуществлена проверка их уровня физической и огневой подготовки.