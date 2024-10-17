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Занятия с руководящим составом ГПК прошли в Полоцке

17 октября 2024 13:46
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Занятия с руководящим составом соединений органов погранслужбы прошли в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия с руководящим составом ГПК прошли в Полоцке-2

Участниками учебно-методического сбора стали первые заместители командиров частей и начальники управлений охраны государственной границы территориальных органов погранслужбы. 

Теоретическую часть подкрепили практикой. Кроме того, руководящий состав выезжал на белорусско-литовскую границу. Среди вопросов, которым уделили особое внимание, применение пилотируемой авиации и плавсредств при выполнении задач. 

Занятия с руководящим составом ГПК прошли в Полоцке-4

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
Офицеры, прибывшие сюда, будут обучены новым методикам в охране государственной границы. С ними будут проведены занятия по применению авиации, пограничных плавучих средств. Далее будет осуществлена проверка их уровня физической и огневой подготовки.

Занятия с руководящим составом ГПК прошли в Полоцке-6

Сбор позволил проверить уровень теоретических знаний, физической и огневой подготовки офицеров.

# Госпогранкомитет

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