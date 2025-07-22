Польша планирует заминировать границу с Беларусью

Пока Литва фантазирует на тему обучения мигрантов белорусами, Польша тратит реальные суммы, чтобы надежно отгородиться от нашей страны. Причем количество нулей в этих цифрах уже зашкаливает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава потратила более 700 миллионов долларов на строительство электронного барьера вдоль всей польско-белорусской границы. Работы уже завершены. Об этом стало известно во время пресс-конференции министров внутренних дел Польши и Германии, которые оценивали эффективность мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Министры внутренних дел Германии и Польши побывали на польско-белорусской границе.

Стало известно, что для обеспечения безопасности в этой зоне задействовали 11 тысяч военнослужащих. Строительство самого забора обошлось в 400 миллионов долларов. Барьер высотой 5 с половиной метров начали возводить в 2022-м. Спустя 2 года продолжились работы по электронной модернизации заграждения.

При этом, выкинув на ветер сотни миллионов долларов, Варшава готовится еще и заминировать границу. Для реализации этого плана в конце июня польский парламент одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей странам-участницам использовать противопехотные мины.

Впрочем, это уже не удивляет после того, как польским пограничникам разрешили применять в отношении мигрантов огнестрельное оружие. Ранее карт-бланш на безнаказанное убийство нелегалов был дан солдатам в министерстве внутренних дел Польши.