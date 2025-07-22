В Кремле озвучили состав российской делегации на переговоры в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины может состояться уже завтра, 23 июля, в Стамбуле. По крайней мере так заявили в Киеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские СМИ сегодня сообщили, что встреча все-таки запланирована на четверг. Как бы то ни было, известно, что к переговорам активно готовятся.

В Кремле уже озвучили состав российской делегации, он останется таким же, как и во время второго раунда. Группу дипломатов вновь возглавит помощник президента России Владимир Мединский. А вот кто окажется на противоположной стороне переговорного стола, пока до конца не известно. Однако Зеленский уже поручил сформировать делегацию. Ожидается, что ее, как и в прошлый раз, возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Повестка также не оглашается, но догадаться о том, какие темы будут обсуждаться, нетрудно. В Москве отметили, что делегациям предстоит большая работа над проектами меморандумов, которые Россия и Украина передали друг другу перед вторым раундом переговоров в Стамбуле в начале июня.

Напомним, за две предыдущие встречи достичь перемирия сторонам не удалось. И тем не менее по их итогам состоялись масштабные обмены пленными и телами погибших.