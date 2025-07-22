Свыше 200 товаров претендуют на получение Государственного знака качества

В Беларуси выбирают продукцию, достойную знака качества. Претендентов на высшую награду свыше 200. Это продовольственные и промышленные товары, а также имеющие производственно-техническое назначение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный знак качества олицетворяет пятиугольник, каждая из граней которого определяет соответствующий показатель качества: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. По первым четырем критериям номинантов оценивает строгое жюри. А вот по поводу эстетичности решение принимают потребители. Более 25 тысяч человек уже оценили дизайн продукции, претендующей на высокую награду. По 25 июля можно присоединиться к онлайн-голосованию.

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси: Продукция, которая номинируется на Государственный знак качества, проходит оценку по пяти критериям. Четыре критерия оценивают государственные органы, в том числе Государственный комитет по стандартизации. Они конкретно увязаны с безопасностью, экологичностью, технологичностью и инновационностью. А пятый критерий оценивают непосредственно наши потребители. И этот критерий называется эстетичность.

Инновационность товаров оценивает Государственный комитет по науке и технологиям. Продукция должна соответствовать 10 критериям, чтобы получить заветный знак качества. Среди них использование научно-технических разработок, экспорт, реализация инновационных проектов, объемы продаж по Беларуси, уровень новизны. Оценка товаров производится по 100-балльной шкале.

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Инновационность – это один из показателей. Это не в плане того, что должно быть что-то новое. Это не просто должно быть новое, это должно хорошо зарекомендовать себя у потребителей, у населения, у наших организаций различных сфер деятельности. А это значит, что, когда номинируются наши предприятия на присвоение знака качества, они должны доказать, что их продукция обладает улучшенными техническими характеристиками, более высокой конкурентоспособностью по сравнению с теми продуктами, которые у нас уже есть на рынке Беларуси.

В 2025 году получить знак качества стало сложнее. В июне был скорректирован порядок его присвоения. Сейчас от одного предприятия допускается не более трех видов продукции.