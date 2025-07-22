Такого в Беларуси ещё не делали! Могилёвскому заводу им. Кирова исполнилось 90 лет – показываем новые разработки

А сейчас о трудовых подвигах середины XX века. Именно на тот период пришлось становление предприятия, которое во многом определяет лицо белорусского машиностроения. Могилевскому заводу имени Кирова исполнилось 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появившись еще до Великой отечественной, на полную мощность завод заработал в послевоенные десятилетия, когда его машины помогали восстанавливать страну из руин. А еще история этого предприятия – это история многих трудовых династий. Репортаж Юлии Мычки.

1960-е годы. Страна буквально возрождается после Великой Отечественной войны: идет стройка века. Ей нужны машины-титаны. На Могилевском заводе имени Кирова, который до этого выпускал исключительно скреперы, рождается один из первых в СССР карьерный самосвал грузоподъемностью 40 тонн! Громадные машины, способные перевозить целые скалы, стали символом индустриальной мощи Беларуси и визитной карточкой завода на десятилетия вперед.

Инженер-конструктор Наталья Куцупаленко досконально знает почти вековую историю своего завода. И не только из архивов. Она продолжает трудовую династию, общий стаж которой 555 лет. За красивой цифрой четыре преданных заводу поколения. Родоначальник династии – прадед Натальи Василий Тертелюк, который пришел на завод в 1939 году обычным кузнецом. Скоро на предприятии появится своя фотогалерея. Особое место в ней займет этот коллаж, который Наталья сделала своими руками. Здесь биография завода в родных для нее лицах.

Наталья Куцупаленко, инженер-конструктор филиала ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова»:

В основном бабушка что-то рассказывала про свои времена, когда были лихолетья. 1990-е застали родители, тяжеловатые были годы, но мы все выдержали. Потом Президент посещал наше предприятие, пошла модернизация. Потом мы стали филиалом «БЕЛАЗа». Это тоже внесло свое новшество.

После визита главы государства и ряда важных решений завод не просто вернулся к жизни – он начал заново отстраивать свою нишу, фокусируясь на технике для сложнейших условий. В цеха пришли новые станки, обновились технологии, возродилась конструкторская школа. Акцент сместился на надежность, адаптивность и специализацию. И вот яркое доказательство: недавно со стапелей могилевского филиала «БЕЛАЗ» отгружена партия из четырех обновленных самосвалов. Эти машины не железо, а ключ к освоению Арктики. Они специально «закалены» для Крайнего Севера.

Алексей Пеклин, главный конструктор филиала ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова»:

Наши машины работают при отрицательных температурах над землей. Машины подземные работают при температуре до -30 градусах.

Прямо сейчас конструкторское бюро проектирует две разработки – и это заявка на лидерство в технологиях будущего. Уникальный подземный погрузчик с энергобоксом – это нулевые выбросы, безопасность в шахтах, мощь в стесненных условиях.