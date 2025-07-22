Такого в Беларуси ещё не делали! Могилёвскому заводу им. Кирова исполнилось 90 лет – показываем новые разработки
А сейчас о трудовых подвигах середины XX века. Именно на тот период пришлось становление предприятия, которое во многом определяет лицо белорусского машиностроения. Могилевскому заводу имени Кирова исполнилось 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появившись еще до Великой отечественной, на полную мощность завод заработал в послевоенные десятилетия, когда его машины помогали восстанавливать страну из руин. А еще история этого предприятия – это история многих трудовых династий.
Репортаж Юлии Мычки.
1960-е годы. Страна буквально возрождается после Великой Отечественной войны: идет стройка века. Ей нужны машины-титаны. На Могилевском заводе имени Кирова, который до этого выпускал исключительно скреперы, рождается один из первых в СССР карьерный самосвал грузоподъемностью 40 тонн! Громадные машины, способные перевозить целые скалы, стали символом индустриальной мощи Беларуси и визитной карточкой завода на десятилетия вперед.
Инженер-конструктор Наталья Куцупаленко досконально знает почти вековую историю своего завода. И не только из архивов. Она продолжает трудовую династию, общий стаж которой 555 лет. За красивой цифрой четыре преданных заводу поколения. Родоначальник династии – прадед Натальи Василий Тертелюк, который пришел на завод в 1939 году обычным кузнецом. Скоро на предприятии появится своя фотогалерея. Особое место в ней займет этот коллаж, который Наталья сделала своими руками. Здесь биография завода в родных для нее лицах.
Наталья Куцупаленко, инженер-конструктор филиала ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова»:
В основном бабушка что-то рассказывала про свои времена, когда были лихолетья. 1990-е застали родители, тяжеловатые были годы, но мы все выдержали. Потом Президент посещал наше предприятие, пошла модернизация. Потом мы стали филиалом «БЕЛАЗа». Это тоже внесло свое новшество.
После визита главы государства и ряда важных решений завод не просто вернулся к жизни – он начал заново отстраивать свою нишу, фокусируясь на технике для сложнейших условий. В цеха пришли новые станки, обновились технологии, возродилась конструкторская школа. Акцент сместился на надежность, адаптивность и специализацию. И вот яркое доказательство: недавно со стапелей могилевского филиала «БЕЛАЗ» отгружена партия из четырех обновленных самосвалов. Эти машины не железо, а ключ к освоению Арктики. Они специально «закалены» для Крайнего Севера.
Алексей Пеклин, главный конструктор филиала ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова»:
Наши машины работают при отрицательных температурах над землей. Машины подземные работают при температуре до -30 градусах.
Прямо сейчас конструкторское бюро проектирует две разработки – и это заявка на лидерство в технологиях будущего. Уникальный подземный погрузчик с энергобоксом – это нулевые выбросы, безопасность в шахтах, мощь в стесненных условиях.
Валерий Марченко, инженер-конструктор филиала ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова»:
Таких в Беларуси еще, наверное, никто не делал. И подземную технику в частности. То, что это первая разработка, мы все эти первые трудности проходим, осознаем на своем опыте.
Особое внимание российского рынка вызывает разработка подземного автобуса, созданная могилевскими конструкторами специально для суровых условий Норильского промышленного района.
Подробнее в видео.