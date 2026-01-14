Занимаются танцами, вокалом и театром – побывали в ТЦСОН Узденского района и пообщались с посетителями
Услугами территориальных центров социального обслуживания в центральном регионе пользуются около 30 тысяч человек. Работают десятки кружков и клубов по интересам. Оказываются социальные услуги. За всей этой масштабной работой стоят соцработники, те, кто ежедневно является опорой и поддержкой для людей, которые в этом особенно нуждаются, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Узденский территориальный центр социального обслуживания населения – место, где тепло встретят каждого. Здесь царит атмосфера заботы и поддержки. Работают не только специалисты своего дела, но и волонтеры, которые готовы делиться своим временем и добротой.
Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста посещает свыше 80 человек. Для досуга целый спектр направлений. Образовательные программы, спортивные и творческие кружки, а также социальные мероприятия. Внимание к каждой детали. Это и делает жизнь подопечных более насыщенной и разнообразной.
Популярные направления – оздоровительная гимнастика и танцевальный фитнес. Здесь не только занимаются физической активностью, главное, получают заряд бодрости и энергии. Занятия проходят два раза в неделю. Организованы две подгруппы – в зависимости от возможностей и способностей каждого.
Елена Достанко, посетительница территориального центра социального обслуживания населения Узденского района:
Каждому, особенно моего возраста, чем-то надо заниматься. Если сидеть дома, то очень будет плохо и здоровью, и жизни. Так что я всех призываю – танцуйте, пойте, приходите, встречайтесь. В коллективе мы дружные, стараемся друг друга поддерживать, подбодрить. Возраст у нас разный, бывают и болезни, но мы стараемся друг друга поддерживать.
Танцуют от души. Активно участвуют в различных конкурсах. Для удобства – в дистанционном формате. Выбирают треки яркие и зажигательные. В том числе популярные, которые сейчас на слуху у молодежи. Каждое занятие не просто физическая нагрузка, а целый спектр эмоций.
Подробности в видео.