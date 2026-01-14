Занимаются танцами, вокалом и театром – побывали в ТЦСОН Узденского района и пообщались с посетителями

Услугами территориальных центров социального обслуживания в центральном регионе пользуются около 30 тысяч человек. Работают десятки кружков и клубов по интересам. Оказываются социальные услуги. За всей этой масштабной работой стоят соцработники, те, кто ежедневно является опорой и поддержкой для людей, которые в этом особенно нуждаются, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Узденский территориальный центр социального обслуживания населения – место, где тепло встретят каждого. Здесь царит атмосфера заботы и поддержки. Работают не только специалисты своего дела, но и волонтеры, которые готовы делиться своим временем и добротой.