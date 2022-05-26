«Прекрасно себя чувствует в наших условиях». Посмотрите, как цветёт сирень в ботаническом саду

Новости Беларуси. Сиреневый туман накрыл столицу. В ботаническом саду зацвели яркие кусты этого растения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В коллекции насчитывается более 200 сортов. Среди них – сирень иностранной селекции, а также отечественные разновидности: «Минская красавица», «Константин Заслонов», «Защитникам Бреста» и «Княгиня Ирина».

В разных странах ежегодно выводят десятки новых сортов. А всего в мире существует около 30 видов растения. Сирингарий в этот период становится самой красочной и посещаемой экспозицией в ботаническом саду.

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Растение устойчивое, мобильное, оно прекрасно себя чувствует в наших условиях. Доказательство этому – то, что во всех наших старинных усадьбах обязательно были рощи сиреневые либо аллеи. У нас сохранились старинные сорта французской, европейской селекции. Это можно видеть по названиям. У нас замечательная коллекция сортов российского селекционера Колесникова.