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«Прекрасно себя чувствует в наших условиях». Посмотрите, как цветёт сирень в ботаническом саду

26 мая 2022 13:29
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Новости Беларуси. Сиреневый туман накрыл столицу. В ботаническом саду зацвели яркие кусты этого растения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Прекрасно себя чувствует в наших условиях». Посмотрите, как цветёт сирень в ботаническом саду-1

В коллекции насчитывается более 200 сортов. Среди них – сирень иностранной селекции, а также отечественные разновидности: «Минская красавица», «Константин Заслонов», «Защитникам Бреста» и «Княгиня Ирина».

«Прекрасно себя чувствует в наших условиях». Посмотрите, как цветёт сирень в ботаническом саду-4

В разных странах ежегодно выводят десятки новых сортов. А всего в мире существует около 30 видов растения. Сирингарий в этот период становится самой красочной и посещаемой экспозицией в ботаническом саду.

«Прекрасно себя чувствует в наших условиях». Посмотрите, как цветёт сирень в ботаническом саду-7

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Растение устойчивое, мобильное, оно прекрасно себя чувствует в наших условиях. Доказательство этому – то, что во всех наших старинных усадьбах обязательно были рощи сиреневые либо аллеи. У нас сохранились старинные сорта французской, европейской селекции. Это можно видеть по названиям. У нас замечательная коллекция сортов российского селекционера Колесникова.

«Прекрасно себя чувствует в наших условиях». Посмотрите, как цветёт сирень в ботаническом саду-10

В 2022 году цветение сирени опоздало почти на две недели. Как правило, оно совпадает с празднованием Дня Победы. Именно букеты сирени дарили победителям.

# Растения и цветы # общество # Игорь Гаранович # Фотофакт

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