Зампредседателя «Белой Руси»: это моё жизненное кредо – созидай, действуй и будь на позитиве
Новости Беларуси. В Гродно 17 июля продолжаются праздничные мероприятия в честь дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Суббота началась с награждения лучших тружеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Девяти организациям и предприятиям вручили свидетельства о занесении на областную доску почета. В 2020 году они добились высоких результатов в самых разных сферах: от строительства и промышленного производства до образования и здравоохранения.
Также на областную доску почета занесены семь работников, которые удостоены высокого звания «Человек года Гродненщины» – это руководители предприятий, общественные деятели, учитель, спасатель, банкир и мастер народного творчества.
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Своим трудом они делают нашу страну безопасной и процветающей.
Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Все что в понимании созидания, все что идет на развитие моей страны и то, что непосредственно связано с моей личностью – вот, наверное, это мое жизненное кредо – созидай, действуй и будь на позитиве. Сегодня меня и моих уважаемых друзей будут чествовать именно в День освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Для меня это знаковый день.