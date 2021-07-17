Зампредседателя «Белой Руси»: это моё жизненное кредо – созидай, действуй и будь на позитиве

Новости Беларуси. В Гродно 17 июля продолжаются праздничные мероприятия в честь дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Суббота началась с награждения лучших тружеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно откроется четвертый мост через Неман

Девяти организациям и предприятиям вручили свидетельства о занесении на областную доску почета. В 2020 году они добились высоких результатов в самых разных сферах: от строительства и промышленного производства до образования и здравоохранения.