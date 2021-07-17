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Ректор гродненского вуза: мы первыми придумали виртуальную школу, и сегодня эту идею взяла вся республика

17 июля 2021 11:56
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия в честь дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 17 июля продолжаются в Гродно. Суббота началась с награждения лучших тружеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Девяти организациям и предприятиям вручили свидетельства о занесении на областную доску почета. В 2020 году они добились высоких результатов в самых разных сферах: от строительства и промышленного производства до образования и здравоохранения.

Ректор гродненского вуза: мы первыми придумали виртуальную школу, и сегодня эту идею взяла вся республика-1

Светлана Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования:
Первыми в республике придумали виртуальную школу. И сегодня эту идею взяла вся республика. Первыми ввели очно-дистанционную форму повышения квалификации. Сегодня так работает вся Беларусь. Первыми создали интернет-проект, посвященный 80-летию начала войны и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И то, что это увидели, заметили на уровне области, на уровне республики – это очень дорогого стоит.

# Госнаграды # общество # Светлана Сергейко # Фотофакт

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