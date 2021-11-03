В «Экспо-2020» участвуют 190 стран. К каким сферам белорусской жизни возник интерес в Дубае?

Новости Беларуси. Инвестиционный и экономический потенциал белорусской столицы презентовали 3 ноября в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На всемирной выставке «Экспо-2020» – Дни Минска. Национальный павильон стал одним из самых популярных среди посетителей форума. Всего участие принимают 190 стран.

«Экспо» – площадка деловая. Сегодня, 3 ноября, официальная делегация Минска провела ряд переговоров с иностранными партнерами. Известно и о заключении первых контрактов. СТВ единственный из белорусских телеканалов работает на площадке международного форума.

Белорусская подземка заинтересовала представителей ОАЭ: эксплуатация проще, чем у наземного метро – читайте здесь. Пролетая над Дубаем, сразу замечаешь, как город, знаменитый своими небоскребами, все больше и больше застраивается новым жильем и офисами. И то, и другое интересует простых людей и бизнес. Впрочем, есть темы для обмена опытом. Кстати, по местной валюте ОАЭ дирхамам можно изучать наиболее удачные проекты. На каждой купюре изображены местные жемчужины градостроительства.

Алексей Говорко, директор «Минскинжпроекта»:

Если посмотреть внимательно, то в Дубае очень мало зелени. Конечно, это связано с климатом, это все-таки пустыня, это континентальный климат. В Минске же особое внимание уделяется озеленению. И это очень правильно, это все-таки легкие города, зеленые насаждения – это эстетика. И вот когда идешь по нашим улицам, по нашим паркам и скверам, это все очень красиво. Когда же мы находимся в Дубае, смотрим путепроводы, смотрим развязки, смотрим эти магистрали. Вот это, конечно, интересно. Еще одна тема – конечно, медицинский и досуговый туризм. И не только между Минском и Дубаем. Наш павильон сегодня посетили участники из России, Казахстана, Сирии.

Наталья Чумакова, ведущий специалист по международному туризму:

В последнее время очень сильно развиваются двусторонние отношения между нашими странами. Наладился безвизовый въезд в Дубай, поэтому с нашей стороны огромное количество прибывает в Дубай, с каждым месяцем все больше и больше. Погода налаживается. Сейчас в Дубае «Экспо-2020». В рамках этого мероприятия приезжает огромное количество людей. И, конечно же, эти двусторонние отношения призывают приехать также и граждан Арабских Эмиратов в нашу страну.

На новый уровень планируют вывести и культурные отношения между Минском и Дубаем. В наших традициях есть много различий. Однако при выступлении наших артистов среди зрителей было больше всего жителей ОАЭ.