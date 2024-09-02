Замок, аисты, гигантский трактор – лучшую соломенную скульптуру выбирают в Минской области

В Минской области проходит смотр-конкурс на лучшую соломенную скульптуру. Это один из традиционных этапов праздника тружеников села – фестиваля-ярмарки «Дожинки-2024», который состоится в Воложине 21 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки ярких арт-объектов украсили поля центрального региона. Аграрии постарались удивить формами, размерами и необычным исполнением. Главное, что объединяет каждую фигуру – национальный колорит и любовь к стране. Какие арт-объекты появились в Несвижском районе – в материале Анны Куртасовой.

Хозяйство «Сейловичи» – одно из крупнейших Несвижского района. В 2024 году предприятие вошло в тройку лидеров по намолоту зерна – каравай 10 тысяч тонн. Весомый результат. Поддержать аграриев решили местные работники культуры. В подарок – креативная скульптура.

Татьяна Ванагель, председатель первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Сейловичи»‎:

Главной скульптурой в нашей композиции является замок. Здесь мы решили отразить одну из главных достопримечательностей Республики Беларусь, включенную в список ЮНЕСКО, – Несвижский замок. Книга – это история нашего хозяйства.

В Несвижском районе создано 14 соломенных фотозон. Столько хозяйств принимало участие в конкурсе. Самые фотогеничные инсталляции будут представлять район на областном этапе конкурса.

Светлана Мацкевич, председатель Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:

Цель данного конкурса – это, конечно же, повышение культурного уровня и развития творческого потенциала жителей сельской местности. Итоги были подведены на наших районных «Дожинках». Труженики Несвижского района умеют не только хорошо работать, но и проявляют свои творческие способности.