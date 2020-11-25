«46% нашей продукции – инновационная». Почему лекарства из Несвижа востребованы во время второй волны коронавируса?

Новости Беларуси. В стране успешно развивается производство медикаментов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, продукция Несвижского завода медпрепаратов более чем на 83 % – импортозамещающая. В большей степени здесь выпускают инфузионные растворы, которые широко используются в больницах. Производство на предприятии не стоит на месте: линии постоянно модернизируются, идет обновление лабораторий. Материал Ольги Власовец.

Завод медицинских препаратов – предприятие с богатой историей. За более чем полвека он прошел большой путь. Начинали с производства удобрений и добавок для животных. А сейчас выпускают современные инфузионные растворы и растворы для инъекций. Они незаменимы при интенсивной терапии и реанимации. Лекарства занимают лидирующие позиции в своей сфере. На предприятии установлено новейшее оборудование из Германии, Италии и США. Здесь держат курс на полную автоматизацию производства.

Зоя Кузнецова, начальник цеха завода медицинских препаратов:

На данный момент происходит выпуск лекарственного средства на автоматической упаковочной машине, которая включает в себя формирование моноблока, затем картонажная машина формирует автоматический короб, вкладывается прокладка и автоматически вкладывается блок с лекарственным средством. Все операции машина проводит автоматически.

А это сердце завода – отделение водоподготовки. Практически все препараты, которые производятся на заводе, идут для инъекций, поэтому все на воде. Качество этого компонента играет важную роль. Цех работает в автономном режиме. У предприятия есть собственные скважины. Вода проходит многоступенчатую очистку.

Ольга Власовец, корреспондент:

Это линия по производству инфузионных растворов по особой технологии. Три в одном: это значит выдув, наполнение и герметизация. Она позволила предприятию расширить ассортимент и вывести продукцию на международный уровень.

Но фармацевтическая промышленность не стоит на месте. Чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно улучшать производство. Так, на заводе запланирована модернизация линии по производству инфузионных растворов в полимерной упаковке. Все герметично и стерильно.

Геннадий Светлович, главный инженер Несвижского завода медицинских препаратов:

Без контакта человека будет происходить изготовление самого пакета, затем его заполнение, укупорка и выход на стерилизацию. Это позволит организации не только обеспечить более качественный выпуск продукции, но и изготовить современную упаковку, перейти на полный цикл производства.

Растворы, которые выпускает предприятие, широко используются в больницах при интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации. Эта продукция необходима при осложнениях коронавируса. Большинство лекарств используется для лечения тяжелых больных. Поэтому в периоды нарастания болезней потребность в растворе возрастает.

Геннадий Живень, директор Несвижского завода медицинских препаратов:

В ассортиментном портфеле организации – 35 наименований продукции. С учетом дозировок и форм выпуска – 105 наименований продукции. 46 % нашей продукции – инновационная. По итогам 9 месяцев 86,3 % продукции – это импортозамещение.