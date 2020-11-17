Заместитель главного врача Могилёвской поликлиники: сегодня медикам некогда отвлекаться

Новости Беларуси. Трудно представить, кто скрывается под анонимными призывами к забастовкам, – такое мнение высказал заместитель главного врача Могилевской поликлиники № 11 Григорий Моисеев.

Григорий Моисеев, заместитель главного врача Могилевской поликлиники № 11:

Сегодня каждый должен заниматься своим делом. Медикам некогда отвлекаться. Хочется, чтобы в эти дни некоторые граждане присмотрелись к мировоззрению древних самураев, для которых на первом месте – процветание государства, а личные интересы на втором. Трудно представить, кто именно скрывается под анонимными призывами к забастовкам. Ведь если эти люди давали клятву Гиппократа, то после таких призывов просто обязаны снять белые халаты.