Заместитель гендиректора БелАЗа и делегат ВНС: «Нельзя делать ставку на один какой-то сегмент промышленности»

Новости Беларуси. Новости Беларуси. СТВ продолжает знакомить с делегатами пятого Всебелорусского народного собрания. Герой нашего следующего сюжета представляет на форуме один из успешно развивающихся промышленных центров нашей страны. Дмитрий Заблоцкий – заместитель генерального директора Белорусского автомобильного завода прошел путь от слесаря до руководителя. Сегодня он отвечает за качество продукции и качество жизни людей, интересы которых он представляет на народном вече. В Жодино сегодня практически каждая вторая семья так или иначе связана с БелАЗом.

Дмитрий Заблоцкий, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель генерального директора Белорусского автомобильного завода:

Это все настолько родное и настолько знакомое.

Действительно родное все для заместителя генерального директора не только на заводе, но и в городе, в котором он родился, вырос и работает сегодня. Поэтому развитие Жодино, в частности, и малых городов, в целом, делегата Всебелорусского народного собрания интересует не меньше, чем вопросы производства, экспорта и прибыли.

Дмитрий Заблоцкий, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель генерального директора Белорусского автомобильного завода:

Специфика города Жодино (как вы видите, город небольшой, компактный, 63 тысячи населения) – каждая вторая семья связана с Белорусским автозаводом. Поэтому все, что происходит на Белорусском автозаводе, зеркально отражается на судьбе города. Поэтому ситуация, которая произошла в экономике, показала, что, с одной стороны, это сильная, конечно, черта – то, что есть такой сильный гигант, но, с другой стороны, показала, что нельзя делать ставку на один какой-то сегмент промышленности. Надо развивать другие отрасли.

На БелАЗ Дмитрий Заблоцкий пришел студентом, и это как раз тот случай, когда руководитель на своем жизненном пути не пропустил ни одной ступеньки карьерной лесницы. Более чем за 20 лет работы сделано было многое. Из последних достижений команды профессионалов, не много не мало, рекорд книги Гиннесса – самосвал грузоподъемностью 450 тонн и новые рынки сбыта.

Сегодня заместитель генерального директора крупнейшего в Беларуси производителя карьерной техники отвечает за качество. Качество выпускаемое продукции и качество жизни людей, интересы которых он представляет на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.