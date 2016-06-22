Дома, на работе и в родильном доме: как и где белорусы смотрели ВНС

Новости Беларуси. У экранов и мониторов, дома и на работе… За выступлением Президента на Всебелорусском народном собрании многие белорусы следили в прямом эфире и онлайн.

Такой охват аудитории еще раз подчеркивает, что это важнейшее политическое событие вызывает неподдельный интерес в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пусть и не из большого зала Дворца Республики, но от этого не менее внимательно за выступлением Президента следили студенты. По такому случаю, будущие программисты на несколько часов оторвались от подготовки к экзаменам. Ставка на молодых, знания и инновации особенно заинтересовала ребят, ведь именно им предстоит развивать сферу высоких технологий. Кроме, того, одним из делегатов пятого Всебелорусского народного собрания стала их одногруппница – студентка третьего курса университета информатики и радиоэлектроники.

Полина Кравчук, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Было очень приятно, что наш Президент сделал акцент на то, что и в следующей пятилетке будут поддерживать молодежь. Страна будет и дальше вкладывать в экономику знаний, и новые молодежные проекты будут внедряться. Это действительно нас стимулирует к дальнейшему развитию.

В режиме нон-стоп сегодня работали и телевизоры в Витебском областном клиническом роддоме. Его после масштабной реконструкции в 2008-ом открывал Президент. Здесь внедрены современные методы лечения. На новейшем оборудовании работают одни из лучших специалистов в стране.

Людмила Куталева, пациент Витебского областного родильного дома:

Мы решили родить третьего ребенка. Я думаю, у нас будет много льгот, много возможностей для того, чтобы наша страна могла развиваться и чтобы рождались новые поколения.

Здравоохранение, действительно, незыблемый приоритет. Вот и в Могилевской областной детской больнице сейчас также готовятся к открытию нового отделения. В нем будут проходить лечение маленькие пациенты с онкозаболеваниями.

Ирина Малашко, заместитель главного врача Могилевской областной детской больницы:

Сегодня прозвучало из уст Президента, что медицина и дальше будет продолжать развиваться. В настоящий момент наши все региональные центры стали стационарами, выполняющими всевозможные высокотехнологичные операции. То, о чем мы раньше не мечтали, выполняется здесь на местах.

Екатерина Макеева, интерн, детский хирург Могилевской областной детской больницы:

Меня, как молодого специалиста, интересуют вопросы обеспечения жильем молодых специалистов, заработная плата, условия труда, возможность совершенствования своих знаний, карьерного роста. Волнуют вопросы мира и стабильности в нашей стране. В принципе, эти вопросы и так стоят у нас на первом месте. И сегодня я услышала, что народное собрание не только сохранит, но и придаст еще больше значения этим вопросам.

В том же Могилеве на одном из крупных текстильных предприятий для просмотра прямой трансляции определили несколько помещений. Учитывая, что основной трудовой состав здесь женщины, их интерес – социальная политика и житейская экономика. Впрочем, и тема модернизации оказалась работникам очень близка. Ведь последняя на предприятии – полным ходом.

Михаил Свирепа, работник текстильного предприятия:

Собрание рассматривает четкую позицию государства в области промышленности. Это инвестиции, новые рынки сбыта, это рост производительности труда.

За открытым разговором власти с представителями народа следили и те, от кого фактически зависит пополнение рядов Вооруженных Сил нашей страны. А значит, и безопасность. Речь о работниках военкоматов. Брестские специалисты как никто другой знают цену мирной жизни. Именно город над Бугом принял на себя первый удар фашистских захватчиков, и именно к южной границе сейчас приковано внимание на самом высшем уровне – из-за ситуации в Украине.

Рустем Мухтаров, помощник военного комиссара по кадрам, начальник отдела кадров и строевого Военного комиссариата Брестской области:

Нас как военнослужащих, прежде всего, интересует развитие Вооруженных Сил, являющихся гарантом безопасности, стабильности. Дальнейшее оснащение Вооруженных Сил новейшим вооружением, принятие новых форм оснащений войск. Все это важнейшие задачи.

У экранов и у мониторов, на работе и дома. За ходом народного вече следили во всех уголках Беларуси. Впрочем, увидеть, как пишется наша новейшая история, можно будет еще раз. 22 июня вечером в 21.00, в том числе на СТВ, начнётся телеверсия наиболее ярких выступлений и моментов форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.