Реконструкция в Брестской крепости и венки на Буйничском поле: события 41-года вспоминали на рассвете 22 июня

Новости Беларуси. Ровно 75 лет назад, на рассвете 22-го июня войска фашистской Германии перешли границу Советского союза, нарушив договор о ненападении.

События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций Великой Отечественной.

В той войне, которая длилась 1 418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот такой была эта война… Так кровь алую обагрял летний рассвет 41-ого. И таких у защитников Брестской крепости будет ещё не один десяток. Рядом жены, дети и запах пепла, руины цитадели и стонущая под градом бомб земля. В первый день войны, тогда ещё 9-летний мальчишка Владимир Андрейчев, услышал самую страшную грозу в жизни своей.

Владимир Андрейчев, сын защитника Брестской крепости:

Я проснулся в три часа, вышел, папа на крыльце стоял. Я говорю: папа, что такое? Он говорит: иди, ложись – это гроза. Теперь-то я фактически установил, что сто самолетов летело.

Минута молчания в память о тех, для кого крепость стала братской могилой и десятки «светлячков» в небо поднимаются. А струны душевные трепетанием вздрогнуть заставляет самая масштабная в истории Беларуси реконструкция. Принимают в ней участие 560 человек. Среди них гости из США, Израиля и Японии. Техника и, впервые, авиация. Но главный акцент все же где–то в глубине сознания.

Дубрин Добрев, председатель военно-исторического клуба (Болгария):

Я уверен, что души погибших на нас смотрят. И главное, чтобы их мы представили достойно.

Елена Долгошеева, житель Бреста:

Надо все это помнить, знать. Хорошо, что есть такая реконструкция, что не даёт забывать о таких событиях.

Игорь и Валентина Патрушевы, жители Бреста:

Залпы, страшно было. Как будто на войне действительно. Как будто перенеслись в то время.

Дату трагическую сегодня вспоминали и на Буйничском поле под Могилевом. Здесь в самом начале войны врага удалось остановить на 23 дня. На рассвете цветы и венки от тех, кто живет и помнит – тем, кто так и не вернулся из боя.

Ольга Панченко, житель Могилева:

Замирает сердце, стучит громче от того, что вот в эти минуты произошло событие, которое перевернуло жизни многих людей.

Николай Лошнец, ветеран Великой Отечественной войны:

Очень хорошо, что здесь очень много молодежи. Ведь молодежь это наше будущее. И важно, чтобы они знали, помнили и чтили память тех, кто героически сражался.

В Минске у монумента на площади Победы также живые цветы памяти.

Ветераны вспоминают друзей фронтовых: сколько их было, и кого больше нет. А молодежь с легкостью подбирает нужные слова, чтобы объяснить значение этой страницы в нашей истории

Антон Подишвалов, курсант Института пограничной службы Республики Беларусь:

В первую очередь, такие мероприятия дают нам светлую память о тех событиях, произошедших 75 лет назад.

Максим Слиж, СТВ:

Этот Вечный огонь - символ того, как может война обжигать души и закалять сердца. А ещё – он словно образная картина. В глазах отражаясь, не даёт ни на секунду забыть, как одним ранним летним утром к нам пришла свинцовая буря. Следы от которой останутся в нашей памяти, как и имена тех, кто остановил её – навсегда!