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Что белорусы думают о Всебелорусском народном собрании?

23 июня 2016 05:33
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Новости Беларуси. Важнейшее политическое событие вызывает огромный  интерес в  обществе. То, о чём говорили во Дворце Республики, обсуждают белорусы. Не удивительно. Темы большого  диалога, касаются каждого. Ведь именно Всебелорусское народное собрание даёт возможность выработать стратегию будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:
Развитие производства — это вот то, во что нужно вкладываться людям. Соответственно — инновации.

Это очень важно, что в Беларуси развиваются и в дальнейшем будут развиваться наукоёмкие технологии — за ними будущее.

Для развития бизнеса создаются все более-менее благоприятные условия, всё на это направлено и как следствие будет привлечение инвестиций.

Поддержка семьи  как тезис, как направление деятельности государства — это замечательно.

# общество # Пяты Усебеларускі народны сход

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