Замечали, что в самолётах еду больше солят и перчат? Объясняем, почему

Авиаперевозчики всего мира вышли на тропу войны за пассажира. Не последнюю роль в этом играет кухня. Ведь зачастую путь к сердцу путешественника лежит как раз через его желудок. Впрочем, про кулинарные авиа-эксперименты заговорили ещё в середине прошлого столетия, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):

Тогда нужно было на кухню ставить одну бортпроводницу. Она сервировала подносы, нарезала гарниры. Давали консервные банки рыбы: нужно было вскрыть эту банку. И девочка вскрывала, раскладывала на специальные тарелочки. Еле успевали.

Столики металлические громадные нужно было раздать каждому пассажиру и помочь установить в подлокотники.

Сегодня за питание на борту отвечает служба кейтеринга. «Воздушные» обеды готовят тут же, на территории аэропорта, а затем доставляют на борт спецтранспортом. «Небесное меню» – отдельный вид искусства. Чтобы угодить самым привередливым, поварам приходится идти на разные ухищрения.