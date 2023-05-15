Тысяча инструментов в год. «Фабрика фортепиано» отмечает свой первый юбилей

Новости Беларуси. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача государства. И в это готовы вкладываться. Именно так было и с производством музыкальных инструментов. В свое время школы и колледжи испытывали определенный дефицит фортепиано. А желающих обучаться на них немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспрецедентное решение о масштабном переоснащении учреждений культуры привело к возрождению легендарного бренда пианино «Беларусь». Предприятие, на котором выпускают сегодня отечественный инструмент, в эти дни отмечает первый юбилей. О надежных аккордах собственного производства Анастасия Ярощик-Корниенко.

Этап настройки и регулировки. Еще немного, и все 88 клавиш зазвучат на полную мощь. Штат столичной «Фабрики фортепиано» небольшой, но каждый сотрудник – уникальных дел мастер. Секреты идеального голоса инструмента в династии Янковских передают из поколения в поколение. Ювелирная работа. Добиться тональности сложного механизма можно только вручную. В этом и фишка белорусского пианино.

Сергей Янковский, регулировщик предприятия «Фабрика фортепиано»:

Наша задача заключается в том, чтобы подогнать все регулировки, чтобы они соответствовали мировым стандартам.

В свое время фортепиано «Беларусь» звучало на весь Советский Союз. Но 1990-е. Рушились логистические связи. Отечественный музпром чуть было не исполнил финальный аккорд. История перезагрузки началась в 2018 году. Тогда по поручению главы государства возродили легендарный бренд. В эти дни у предприятия первый юбилей.

Рената Мартынович, директор предприятия «Фабрика фортепиано»:

Номер 001 – это говорит о том, что это первый инструмент, который мы сделали на фабрике, который продемонстрировали миру. Сегодня жизнь фабрики идет как по нотам, несмотря на аккомпанемент экономических ограничений Запада. Пересмотрели список поставщиков комплектующих. На новые высоты идет экспорт.