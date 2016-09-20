Закрытие мотосезона-2016: 24 сентября в Беларусь можно будет въехать без визы

Новости Беларуси. Закрытие мотосезона пройдёт 24 сентября в Минске.

Ожидается, что столица соберёт около 4000 байкеров из 15 стран.

Внушительная колонна проедет от Кургана Славы ко Дворцу Спорта. Здесь развернутся масштабные торжества: зрелищные трюки на мотоциклах, показательные выступления сотрудников ГАИ, концерт отечественных и зарубежных звёзд эстрады, яркое пиротехническое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А у всех желающих Госавтоинспекция примет практический экзамен на категорию «А».

Александр Цегельник, заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь:

Будет показательное выступление сотрудников ГАИ МВД России и МВД Беларуси. Будет очень интересно. Но хочу сохранить интригу, не раскрывать, что именно будет, но будет интересно. Все зрители, которые придут, не пожалеют.

Сергей Каменев, организатор закрытия мотосезона-2016:

Беларусь и Минск выбраны не случайно, потому что в силу своего расположения она одинаково удобна как для туристов из России, так и из стран Европы.

Очень много людей интересуется тем, что здесь можно посмотреть, поэтому 23 сентября будет как раз посвящено достопримечательностям Беларуси, где иностранные и российские туристы смогут посетить замки Беларуси и прочие достопримечательности.

Отметим, что впервые для иностранных гостей будет обеспечен безвизовый въезд в нашу страну.

Достаточно будет предъявить паспорт и электронный билет. Ожидается, что в 2016 году может быть побит прошлогодний рекорд, когда на закрытие мотосезона собрались около 50 тысяч человек.