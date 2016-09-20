Минские дорожники готовятся к зиме: песчано-соляную смесь делают по новой технологии

Новости Беларуси. Городские службы Минска готовы к переходу на зимний режим работы. Дорожники к новому сезону привели в порядок весь транспорт и обзавелись современной техникой. Кто хоть завтра готов к снегопаду, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впервые в Минске в этом году начал работу новый мобильный комплекс для приготовления зимней дорожной смеси.

По специальной технологии от отечественного производителя новая установка только за час способна замиксовать 70 тонн песка с солью.

Готовы хоть сегодня выйти на заснеженные улицы 24 снегопогрузчика и 16 шнекороторных машин.

Такое грозное название оправдывает наличие больших ковшов и лопастей. По габаритам и скорости им тоже нет равных. А укротить скользкий характер погоды помогут больше 56 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 26 тысяч тонн технической соли.

Едва похолодало, техника и люди готовятся к теплому приему зимы.

Пока транспорт тестируют и совсем скоро переоборудуют для работы в погодный минус.

Это – хранилище всей снегоуборочной техники города. Она уже готова к дефиле по столичным улицам в обновленных оранжевых нарядах.

Почувствовать здоровье снегоуборочного механизма и исправность малейшей детали – легко! С любым недугом своей «ласточки» профи в своем деле справляются даже с закрытыми глазами. А ненастные дни закаляют характер владельца служебного «железного коня». Визитная карточка, что поделать.

«Золотые ручки» такого жеребца способны погрузить тонны снега.

Все, что окажется в лопастях малютки-погрузчика, отправят на 17 площадок для временного складирования снега.

Традиционно зимой на транспортных артериях города по необходимости будут проводить ремонт асфальта нетравмоопасным способом с помощью органо-минеральных смесей. Кроме того, ежесуточно в зимнюю пору топить лед противогололедным реагентом собираются около 1 000 человек и 700 единиц техники. С таким арсеналом есть надежда, что снег минчан будет радовать только вне столичных магистралей.