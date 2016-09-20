Куда идёт 90-метровая «Алеся»: как строят новую линию минского метро и что уже готово?

Новости Беларуси. Метростроевцы завершили очередной этап работ на третьей линии подземки. На будущей станции «Вокзальная» готова посадочная платформа. Впереди лишь отделочные работы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На возведении столичной подземки метростроевцы работают в несколько смен, без выходных. Параллельно работы идут на всех четырех будущих станциях.

На «Ковальской слободе» уже заметны очертания платформ и уже завершилось строительство тупиков.

Тоннель будущей станции метро «Ковальская слобода». Работы ведутся здесь круглые сутки. И уже есть результаты. К примеру, проложено около 300 метров рельсов, по которым и помчится столичная подземка.

Это – грандиозный пересадочный узел – станция метро «Вокзальная».

Именно здесь будет переход пассажиров между 1-й и 3-й линиями столичной подземки. Глубоко внизу тоннели. Два из них – пешеходные, в которых сейчас кипит работа. А вот платформенный участок будущей станции уже готов. Осталось всего ничего – отделочные работы.

Еще в одном тоннеле, где, собственно, и будут ездить поезда, орудует знаменитая 90-метровая «Алеся» – механизированный комплекс.

Она прошла под землей в сторону станции «Юбилейная» уже более 800 метров. Успев смонтировать за собой 614 колец. Впереди новый подземный прорыв – второй тоннель.

Новые подземные лабиринты столицы соединят самые дальние точки Минска в единое целое. В общем, протяженность третьей линии подземки составит более 17 километров.