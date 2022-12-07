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Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год рассмотрят депутаты в первом чтении

07 декабря 2022 06:08
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Новости Беларуси. Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год рассмотрят депутаты в первом чтении. Заседание девятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится сегодня, 7 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год рассмотрят депутаты в первом чтении-1

Основной финансовый документ страны представило правительство. Республиканский бюджет на следующий год сохранит социальную направленность. Главный приоритет – повышение благосостояния людей. На рассмотрение также вынесены законопроекты по изменениям налогообложения, а также о расходах и доходах внебюджетного фонда соцзащиты. Кроме того, во втором чтении будут рассмотрены проекты об изменении законов о внешней трудовой миграции и по вопросам борьбы с коррупцией.

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# Закон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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