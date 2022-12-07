Новости Беларуси. Законопроект о республиканском бюджете на 2023 год рассмотрят депутаты в первом чтении. Заседание девятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится сегодня, 7 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной финансовый документ страны представило правительство. Республиканский бюджет на следующий год сохранит социальную направленность. Главный приоритет – повышение благосостояния людей. На рассмотрение также вынесены законопроекты по изменениям налогообложения, а также о расходах и доходах внебюджетного фонда соцзащиты. Кроме того, во втором чтении будут рассмотрены проекты об изменении законов о внешней трудовой миграции и по вопросам борьбы с коррупцией.