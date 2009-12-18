Законопроект о республиканском бюджете на 2010 год одобрен

Белорусские сенаторы одобрили сегодня законопроект о республиканском бюджете на 2010 год.

Это был один из главных вопросов заключительного заседания третьей сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси четвертого созыва.

Доходы консолидированного бюджета составят - 53 триллиона рублей. Это чуть более 30 процентов ВВП. Расходы превысят 55 триллионов.

В республиканском бюджете распределение таково: доходы – более 35 триллионов рублей. Расходы – 38, что почти на четверть превышает ожидаемое исполнение текущего года.

План сохранит социальную направленность. Более половины средств пойдут на образование, здравоохранение и социальную политику.