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Законопроект о республиканском бюджете на 2010 год одобрен

18 декабря 2009 12:17
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Белорусские сенаторы одобрили сегодня законопроект о республиканском бюджете на 2010 год.

Это был один из главных вопросов заключительного заседания третьей сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси четвертого созыва.

Доходы консолидированного бюджета составят  - 53 триллиона рублей. Это чуть более 30 процентов ВВП. Расходы превысят 55 триллионов.

В республиканском бюджете распределение таково: доходы – более 35 триллионов  рублей. Расходы – 38, что почти на четверть превышает ожидаемое исполнение  текущего года.

План сохранит социальную направленность. Более половины средств пойдут на образование, здравоохранение и социальную политику.

# общество

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