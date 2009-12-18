Открылся новый пограничный пост на белорусско-литовской границе

Современный пограничный пост «Дробишуны» открылся на белорусско-литовском участке границы.

Это первый объект в Гродненской области, построенный в рамках программы обустройства внешний границы Союзного государства. Здесь созданы все условия для службы. Есть своя котельная, электроподстанция и даже автозаправка, оборудован городок для обучения специалистов.

«Дробишуны» будут обслуживать 30-ти километровый участок белорусско-литовской границы. А в ближайшее время на северо-западных рубежах планируется построить ещё несколько подобных пограничных постов.

Владимир Козельский, заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В 2010 году планируется приступить к строительству еще трех объектов: трех пограничных застав в трех населенных пунктах, в том числе в Дотишках. В итоге прибалтийский участок государственной границы будет обустроен на сто процентов.