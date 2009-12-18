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Открылся новый пограничный пост на белорусско-литовской границе

18 декабря 2009 09:18
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Современный пограничный пост «Дробишуны» открылся на белорусско-литовском участке границы.

Это первый  объект в Гродненской области, построенный в рамках программы обустройства внешний границы  Союзного государства.  Здесь созданы все условия для службы. Есть своя котельная,  электроподстанция и даже автозаправка, оборудован  городок для обучения специалистов.

 «Дробишуны» будут обслуживать 30-ти километровый участок белорусско-литовской границы. А в ближайшее время на северо-западных рубежах планируется построить ещё несколько подобных  пограничных постов.

Владимир Козельский, заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
В 2010 году планируется приступить к строительству еще трех объектов: трех пограничных застав в трех населенных пунктах, в том числе в Дотишках. В итоге прибалтийский участок государственной границы будет обустроен на сто процентов.

# общество

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