Однокомнатная квартира в многоэтажной высотке выгорает за 15 минут

Деревянный дом на селе – за полчаса.

Не нужно быть специалистом, чтобы понять: чем ближе пожарное депо, тем оперативнее прибудет на вызов подразделение спасателей. Однако почти 12 000 населенных пунктов Беларуси находятся вне десятикилометрового радиуса выезда подразделений МЧС.

В Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации (РЦУР ЧС) МЧС проблема видна как на ладони. На детальных картах нанесена дислокация всех райотделов, отрядов, частей и постов. Именно отсюда, с Логойского тракта, 17, ведется контроль и управление всеми серьезными спасательными операциями страны. Все «белые пятна» и «мертвые зоны» на карте хорошо известны и давно взяты на карандаш специалистами.

— В Беларуси около 12 тысяч сельских населенных пунктов расположены более чем в 10-километровой удаленности от пожарных депо. Всего в них живет более миллиона человек, или 38 процентов сельского населения республики. Если судить по абсолютным показателям, наихудшая ситуация складывается сейчас в Брестской и Минской областях (230 и 228 тысяч человек соответственно). В разрезе районов в «лидерах» – Пинский, Столинский, Витебский, Островецкий, Гродненский и Минский районы, — анализирует картографические материалы Алексей Воробьев, начальник РЦУР ЧС при МЧС. – Сразу оговорюсь, не стоит думать, что радиус свыше 10 км – это непременно угроза и смертный приговор. Отнюдь нет. Лишние километры — это дополнительная сложность, которая может встать перед подразделением спасателей и повлиять на время прибытия.

— Мы проанализировали ситуацию. Получилось, что области нужно около 30 новых пождепо. Только в этом случае удастся полностью перекрыть 10-километровый норматив по каждому населенному пункту региона. Понятно, все это дело не одного года… Поэтому еще в 2005 году мы передислоцировали ряд постов в Витебском, Полоцком и Городокском районах, вдвое сократив 60—70-километровые расстояния, — рассказал «Р» Александр Ярмош, заместитель начальника по службе Витебского областного управления МЧС. – С другой стороны, делается серьезная ставка на добровольные пожарные формирования в агрогородках. В области уже действуют 21 такая команда и 445 дружин. И действуют успешно: нередко именно они первыми оказываются на месте пожара. Так было во время возгорания на льнозаводе в Полоцке, а также при повторной утечке на нефтепроводе Унеча—Вентспилс…