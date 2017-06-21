Займись йогой сегодня: советы для начинающих и секреты практики от сертифицированного преподавателя

Очень часто мы находимся в ситуации, когда одна нога должна быть здесь, а другая – там. В таком случае вам поможет спорт. Но не просто спорт, а йога. Если же вы хотели заняться йогой, но не знали, когда начать, то сегодня как раз тот самый день – сегодня Международный день йоги. И мы решили с нашей гостей – сертифицированным преподавателем йоги Ольгой Ли – заняться йогой на открытом воздухе.

Бытует два разных мнения. Одни считают, что йога – это всего лишь комплекс растяжки, а другие упорно думают, что это духовная практика. И физические упражнения – это всего лишь первая ступень. А потом нужно ударяться в религию, философию. Правда это или нет?