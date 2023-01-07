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Правоохранители навестили воспитанников детского дома в Минске. Какими подарками порадовали ребят?

07 января 2023 13:49
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Новости Беларуси. Озаботились не только безопасностью, но и праздничным настроением. В преддверии Рождества правоохранители столицы навестили воспитанников детского дома № 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители навестили воспитанников детского дома в Минске. Какими подарками порадовали ребят?-1

В рамках акции «Наши дети» милиционеры вручили сладости, полезную технику, а также особенно нужные зимой витамины – ящик мандаринов.

Правоохранители навестили воспитанников детского дома в Минске. Какими подарками порадовали ребят?-4

Александр Гильдюк, начальник Октябрьского РУВД Минска:
Девиз минской милиции – мы там, где нужны. Сегодня сотрудники Октябрьского РУВД города Минска посчитали, что они нужны в детском доме «Семь Я», где подарили и сладкие подарки, и в то же время полезный подарок пылесос.

Правоохранители навестили воспитанников детского дома в Минске. Какими подарками порадовали ребят?-7

Спасибо большое милиционерам, что приехали к нам и нас поздравили. Мы любим сладкие подарки.

Дружба правоохранителей и воспитанников детского дома продолжается не один год. Среди подарков не только хорошее настроение, но и напутствия на жизненный путь.

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# Благотворительная акция # общество # Александр Гильдюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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