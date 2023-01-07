Правоохранители навестили воспитанников детского дома в Минске. Какими подарками порадовали ребят?

Новости Беларуси. Озаботились не только безопасностью, но и праздничным настроением. В преддверии Рождества правоохранители столицы навестили воспитанников детского дома № 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции «Наши дети» милиционеры вручили сладости, полезную технику, а также особенно нужные зимой витамины – ящик мандаринов.

Александр Гильдюк, начальник Октябрьского РУВД Минска: Девиз минской милиции – мы там, где нужны. Сегодня сотрудники Октябрьского РУВД города Минска посчитали, что они нужны в детском доме «Семь Я», где подарили и сладкие подарки, и в то же время полезный подарок – пылесос.

Спасибо большое милиционерам, что приехали к нам и нас поздравили. Мы любим сладкие подарки.

Дружба правоохранителей и воспитанников детского дома продолжается не один год. Среди подарков не только хорошее настроение, но и напутствия на жизненный путь.