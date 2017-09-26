Заготовить корма – одно, а еще их нужно преподнести: как зимуют животные в Могилевском зоосаде

Новости Беларуси. В Могилевском зоосаде завершают подготовку к зимовке животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зимний рацион войдут не только обычные корма, но и овощи – картофель, морковь, свекла, кукуруза. Усиленное питание поможет зверям легче перенести морозы. Стадо зубров может кормиться на полях озимыми, которые находятся рядом с их обычными кормушками и которые засеяли специально для этих исполинов.
Для нового жителя зоосада, лося по кличке Добрый, уже заготовили осиновые и ольховые ветки.
А северным оленям совсем скоро из Гомельской области подвезут ягель. Однако большинство кормов для травоядных заготавливают учащиеся агролесотехнического колледжа, в чьем ведении и находится зоосад.