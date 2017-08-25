На участке трассы Минск-Могилев сели истребители и штурмовики
Новости Беларуси. На участке трассы Минск-Могилев совершили посадку истребители и штурмовики. Здесь проходят оперативно-тактические учения белорусской и российской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные отрабатывают вопросы применения единой региональной системы противовоздушной обороны по обеспечению безопасности Союзного государства.
Посадить машину на автомагистраль – задача сложная. Для летчиков это важнейший элемент повышения мастерства, а также психологическая подготовка. Прикрытие аэродрома осуществляется не только с воздуха, но и на земле силами тактического десанта.
Серьезные вопросы сегодня решают также подразделения инженерно-аэродромного, технического и тылового обеспечения. Это не только подготовка участка автомагистрали к посадке авиации, но и маскировка техники.