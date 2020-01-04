«Загадала стать будущей Дарьей Домрачевой». Маленькие белорусы рассказали о своих новогодних желаниях

Новости Беларуси. Марафон тепла и доброты продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция «Наши дети» 4 января подарила яркие эмоции воспитанникам социально-педагогического центра с приютом Ленинского района столицы.

Поздравить ребят с Новым годом и Рождеством пришли спортсмены и сотрудники Национального олимпийского стадиона «Динамо». Малыши получили в подарок сладости и спортинвентарь. Гостям же подготовили представление, в котором сказочные персонажи ищут волшебную страну, где сбываются все желания.





Здесь временно проживает 23 ребенка, которых изъяли из неблагополучных семей. Задача центра – вернуть малышей в родной дом. В результате совместных усилий в 2019 году к мамам и папам, которые стали на путь исправления, возвратились больше половины воспитанников.

Карина Демидик, чемпионка мира среди юниоров по лёгкой атлетике:

Сегодня мы приехали не просто так, не просто подарить подарки, а с ними пообщаться, быть немножко ближе, подарить какую-то часть своего тепла и уюта. Хочется, чтобы эти дети тоже были счастливы.





Юрий Криводубский, исполняющий обязанности генерального директора Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

Спорт, физкультура – это очень важно в любом возрасте, а для детей тем более. Они закладывают фундамент своей будущей жизни.





Ребята не упустили возможности пообщаться с известными гостями. Их интересовали впечатления спортсменов от II Европейских игр и лёгкоатлетического матча Европа – США, также дети попросили провести экскурсию по центральному стадиону.