Нашли не в капусте, а под ёлкой. Как в Беларуси поздравляют женщин, которые в новогоднюю ночь стали мамами

Новости Беларуси. Первые часы года 2020 и сразу 40 новорождённых детей. Специалисты называют такую арифметику перспективным стартом на новое десятилетие. Ведь 1 января новых жителей Беларуси было уже 146, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января во всех роддомах Беларуси чествовали семьи, которые стали родителями практически под бой курантов. Новогодние истории собрала Галина Буро.







Три с половиной килограмма, 53 сантиметра. Крошка Камилла первой появилась на свет в Гродненской больнице скорой помощи – ровно в пять минут 2020-го. Всего же в новогоднюю ночь здесь приняли пятерых малышей, из них – 4 девочки. Кстати, за последние годы такой перевес впервые.

Галина Буро, корреспондент:

Сейчас мамы шутят: своих малышей они нашли не в капусте, а под ёлкой. И такими подарками в новогоднюю ночь в стране стали 40 детей.





В дополнение к статистике – приятные подарки. Чествование первоянварских новорождённых в Беларуси – многолетняя традиция.

Елена Кроткова, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

Новый год – это всегда волшебство, все ждут праздника. И я думаю, со мной согласятся многие, что нет большего волшебства, чем рождение человека. Нет никакой карьеры (особенно это понимаешь с возрастом) важнее детей.

Новогодний аист прилетел и в Могилёвский городской роддом. Свою вторую дочку Верочку Антон и Наталья Сивцовы по сроку ждали только 5 января.

Наталья Сивцова, жительница Могилёва:

Мы и не планировали. Это она сама решила родиться первого января и первой в Могилёвской области. У нас подарок. Мы теперь будем отмечать не только Новый год. У нас будет еще один семейный праздник.





Сегодня среди тех, кто приехал к молодым мамам с поздравлениями и подарками Александр Старовойтов – начальник облздрава и по совместительству счастливый многодетный отец.

Александр Старовойтов, начальник областного управления здравоохранения Могилёвского облисполкома:

Трое детей не могу сказать, что это много. Потому что мы им мало уделяем времени, потому как много находимся на работе. Так что избытка отцовства я не вижу, вижу его недостаток. Хочется больше уделять внимания детям, семье.