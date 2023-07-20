Зачислят более 39,5 тыс. абитуриентов. Как стартовала вступительная кампания в колледжах Беларуси?

Новости Беларуси. В колледжах сегодня, 20 июля, стартовала приемная кампания. Абитуриентов ждут около 230 учебных заведений по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе и медицинский колледж Минска. Там готовят по пяти специальностям. На первом курсе ждут 720 человек. Судя по 2022 году, желающих связать жизнь с медициной много. На одно место претендовали двое. Конкурс традиционно большой, ведь выпускникам гарантировано трудоустройство. Учащиеся колледжа востребованы уже на старших курсах. И многие совмещают образование с работой в ведущих клиниках Минска.

Татьяна Рыбалко, абитуриент: Врач – это благородная профессия, можно помогать не только людям, но и детям. Мне очень нравится изучать устройство человеческого тела, это правда очень интересно. И в дальнейшем я бы хотела продолжить обучение в университете.

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:

Первый день традиционно напряженный, потому что это самое начало. И могу сказать, что на три часа у нас было подано порядка 150 заявлений.

Всего на уровень среднего специального образования в Беларуси зачислят более 39,5 тысячи абитуриентов. Из них около 27 тысяч будут учиться за счет государственного бюджета.