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Зачислят более 39,5 тыс. абитуриентов. Как стартовала вступительная кампания в колледжах Беларуси?

20 июля 2023 17:09
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Новости Беларуси. В колледжах сегодня, 20 июля, стартовала приемная кампания. Абитуриентов ждут около 230 учебных заведений по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачислят более 39,5 тыс. абитуриентов. Как стартовала вступительная кампания в колледжах Беларуси?-1

В их числе и медицинский колледж Минска. Там готовят по пяти специальностям. На первом курсе ждут 720 человек. Судя по 2022 году, желающих связать жизнь с медициной много. На одно место претендовали двое. Конкурс традиционно большой, ведь выпускникам гарантировано трудоустройство. Учащиеся колледжа востребованы уже на старших курсах. И многие совмещают образование с работой в ведущих клиниках Минска.

Зачислят более 39,5 тыс. абитуриентов. Как стартовала вступительная кампания в колледжах Беларуси?-4

Татьяна Рыбалко, абитуриент:
Врач это благородная профессия, можно помогать не только людям, но и детям. Мне очень нравится изучать устройство человеческого тела, это правда очень интересно. И в дальнейшем я бы хотела продолжить обучение в университете.

Зачислят более 39,5 тыс. абитуриентов. Как стартовала вступительная кампания в колледжах Беларуси?-7

Вероника Огейчук, абитуриент:
Медицина дело серьезное, хотелось бы помогать людям, оказывать помощь медицинскую.

Зачислят более 39,5 тыс. абитуриентов. Как стартовала вступительная кампания в колледжах Беларуси?-10

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:
Первый день традиционно напряженный, потому что это самое начало. И могу сказать, что на три часа у нас было подано порядка 150 заявлений.

Всего на уровень среднего специального образования в Беларуси зачислят более 39,5 тысячи абитуриентов. Из них около 27 тысяч будут учиться за счет государственного бюджета.

# Вступительная кампания # общество # Светлана Данилкович # Фотофакт

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