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«Ты понимаешь, что ребёнок вырос»: как студенты заселяются в общежитие

30 августа 2019 17:37
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Новости Беларуси. К новому учебному году готовятся и студенты. В эти дни они справляют новоселье: продолжается заселение в общежития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты понимаешь, что ребёнок вырос»: как студенты заселяются в общежитие-1

В студенческой деревне – суета и очереди с самого утра. Целыми семьями и с огромными чемоданами приезжают из всех уголков Беларуси. Главный кампус страны сделан по самым современным меркам. Во время Вторых Европейских игр здесь жили спортсмены, и вот теперь оценить по достоинству созданные условия могут студенты.

«Ты понимаешь, что ребёнок вырос»: как студенты заселяются в общежитие-4

Вместе с новоселами процедуру заселения прошла и корреспондент Кристина Федорович. Подробности в видеоматериале.

 

«Ты понимаешь, что ребёнок вырос»: как студенты заселяются в общежитие-7

# Общежития в Минске # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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