«Ты понимаешь, что ребёнок вырос»: как студенты заселяются в общежитие

Новости Беларуси. К новому учебному году готовятся и студенты. В эти дни они справляют новоселье: продолжается заселение в общежития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В студенческой деревне – суета и очереди с самого утра. Целыми семьями и с огромными чемоданами приезжают из всех уголков Беларуси. Главный кампус страны сделан по самым современным меркам. Во время Вторых Европейских игр здесь жили спортсмены, и вот теперь оценить по достоинству созданные условия могут студенты.