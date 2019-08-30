«С нетерпением ждем детей»: как школы готовятся к новому учебному году

Новости Беларуси. Сразу восемь школ-новостроек распахнут свои двери в Беларуси к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две из них откроются в Гродненской области – в самом областном центре и в городе атомщиков Островце. В регионе День знаний будут встречать с обновками. Особое внимание уделено учебным заведениям в малых городах и в сельской местности. Здания капитально отремонтированы, закуплено новое оборудование.

Так, например, в агрогородке Путришки полностью обновили компьютерный класс – установлено 9 машин нового поколения. В учебных классах заменили полы, пищеблок оснастили современным оборудованием, от холодильников до электрических сковород и посуды, а для группы продленного дня закупили новое постельное белье. Финансирование шло не только из бюджета, помогает школе и местное хозяйство. Новинки уже оценили ученики.

Александра Шиманович, учащаяся Путришковской средней школы:

Кабинет информатики до этого тоже был хорошо обставлен, но новые компьютеры работают несомненно лучше, комфорт тоже ощущается от этого, удобнее стало на них работать. Я не чувствую, что наша школа как-то отстает от городских, в ней есть все условия для хорошего обучения.

Галина Разумневич, директор Путришковской средней школы:

Школа полностью готова, и мы с нетерпением ждем детей в понедельник. Проделана большая работа, чтобы дети учились, развивали свои интеллектуальные способности в комфортных условиях.

Еще больше внимания в этом году уделено школьной безопасности. Учебные заведения оборудуют камерами видеонаблюдения и турникетами. Многие школы уже оснащены специальными кнопками вызова милиции, которые отправляют сигнал напрямую в Департамент охраны.

Александр Сонгин, начальник управления образования Гродненского облисполкома:

У гэтым навучальным годзе таксама асаблівую ўвагу мы ўдзялілі падрыхтоўцы спартыўных залаў і спартыўных ядраў ва ўстановах адукацыі. А ў спартыўнае ядро ўваходзіць і футбольнае поле, і валейбольнае, і баскетбольнае, іншыя пляцоўкі, якія неабходны ў навучальным працэсе для вучняў. Планава выканалі гэтыя работы.