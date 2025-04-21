Снова рекорд. Стоимость фьючерса на золото побила исторический максимум

Цена золота обновляет исторический максимум, превысив 3400 долларов за тройскую унцию. На нью-йоркской бирже Comex цена июньского фьючерса выросла на 2,16 %, а серебра - на 1,22 %. Об этом пишет РИА Новости.

Рост интереса к золоту связывают с геополитической неустойчивостью, однако специалисты предупреждают о рисках инвестирования на пике цен. Виталий Манжос из BKS Investment World полагает, что сейчас золото менее пригодно для краткосрочного вложения, а аналитик Лючен Ванг прогнозирует дальнейший рост цен.