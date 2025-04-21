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Снова рекорд. Стоимость фьючерса на золото побила исторический максимум

21 апреля 2025 09:18
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Цена золота обновляет исторический максимум, превысив 3400 долларов за тройскую унцию. На нью-йоркской бирже Comex цена июньского фьючерса выросла на 2,16 %, а серебра - на 1,22 %. Об этом пишет РИА Новости.

Снова рекорд. Стоимость фьючерса на золото побила исторический максимум-1

Фото: pixabay

Рост интереса к золоту связывают с геополитической неустойчивостью, однако специалисты предупреждают о рисках инвестирования на пике цен. Виталий Манжос из BKS Investment World полагает, что сейчас золото менее пригодно для краткосрочного вложения, а аналитик Лючен Ванг прогнозирует дальнейший рост цен.

# Международная политика

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