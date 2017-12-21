Зачем нужны иллюминайзер, шиммер, глиттер и хайлайтер? Мастер-класс визажиста Натальи Ткачёвой

Во все времена девушка стремилась быть привлекательной. Для этого и использовала маленькую хитрость – косметику, чтобы подчеркнуть естественную красоту лица. Сегодня индустрия моды предлагает множество средств для ухода за собой. Иллюминайзер и шиммер, глиттер и хайлайтер. Что это и как ими пользоваться?

Наталья Ткачёва, визажист:

Наше лицо не плоское, когда мы смотрим друг на друга, наш глаз воспринимает и объемы, и впадины. Вот эти самые объёмы красивые мы с вами подчеркиваем хайлайтером, бронзером и шиммером .

Эти новинки можно встретить практически в любом виде: компактные, рассыпчатые, кремовые, в форме флюидов. И каждый из них выполняет свою особенную функцию. Наталья Ткачёва:

Если у вас сухая кожа, вы можете использовать кремовый хайлайтер или иллюминайзер. Можно наносить на все лицо до тонального крема, но немножко подмешивать в сам тон. Если кожа склонна к жирности, тогда советую вам использовать сухой хайлайтер, компактный либо рассыпчатый уже поверх готового макияжа.

Самое важное при использовании сухого компактного хайлайтера – это грамотно расставить блики на лице. Он поможет создать эффект здоровой, увлажненной кожи и добавит свечение.

Наталья Ткачёва:

Это обычно над скулами. Ближе к орбитальной зоне. Зона глаза. Этим же хайлайтером можно положить блик под бровь. Ставлю блик во внутренний уголок глаза, взгляд станет более свежим, более искристым. Теперь подсветим спинку носа, обращайте внимание на то, что хайлайтер лучше не класть до самого кончика, потому что таким образом носик может удлиниться. Ребром кисти делаю, чтобы свет лег тонкой полосой.

Когда на лице все акценты расставлены, самое время обратить внимание на губки. Поверх матовой помады можно нанести рассыпчатый хайлайтер. Жизнь - праздник, а украсит ее сияющий глиттер. Это блестки в подводке, туши или в чистом виде. Такой вариант макияжа прекрасно подойдет для новогоднего корпоратива или дискотеки. Сверкающие ресницы придадут тожественность вашему образу, главное не переборщить. Всего должно быть в меру! Наталья Ткачёва:

Тренд уходящего года, который ввела в моду знаменитый визажист Пэт Макграт - это глиттерные сияющие губы. Этот тренд переходит из этого года и в следующий, так что смело можете пользоваться. Металлические блестки на губах создадут образ загадочной снежной королевы. Рассыпчатый глиттерна носится поверх помады и базы для блесток, чтобы они не осыпались и не подвели во время вечера.

Наталья Ткачёва:

Мы можем видеть, что работа глиттера – сверкать. Это праздничный вариант. Что же касается хайлайтера, не бойтесь его, не бойтесь быть похожи на новогоднюю елку, потому что вы не будете на нее похожи. Он придаст свежести, подчеркнет красивые объемы на лице и сделает вас девушкой, которая идет в ногу со временем!