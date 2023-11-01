В Беларуси образованы избирательные округа по выборам депутатов местных Советов

Новости Беларуси. Активная подготовка к масштабной электоральной кампании продолжается в Беларуси. Избирательные округа по выборам депутатов местных Советов образованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей республике их создано свыше 12,5 тысячи. Соответствующее решение принято местными представительными, исполнительными и распорядительными органами. Больше всего в Гомельской области – 2 641 округ. В новом составе будет сформировано 1 284 Совета депутатов.