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В Беларуси образованы избирательные округа по выборам депутатов местных Советов

01 ноября 2023 10:33
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Новости Беларуси. Активная подготовка к масштабной электоральной кампании продолжается в Беларуси. Избирательные округа по выборам депутатов местных Советов образованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси образованы избирательные округа по выборам депутатов местных Советов-1

По всей республике их создано свыше 12,5 тысячи. Соответствующее решение принято местными представительными, исполнительными и распорядительными органами. Больше всего в Гомельской области – 2 641 округ. В новом составе будет сформировано 1 284 Совета депутатов. 

В Беларуси образованы избирательные округа по выборам депутатов местных Советов-4

25 февраля 2024-го в нашей стране впервые пройдет единый день голосования. Гражданам предстоит выбрать депутатов Палаты представителей и местных Советов. После пройдут выборы сенаторов Совета Республики и делегатов Всебелорусского народного собрания.

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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