В Беларуси образованы избирательные округа по выборам депутатов местных Советов

Новости Беларуси. Активная подготовка к масштабной электоральной кампании продолжается в Беларуси. Избирательные округа по выборам депутатов местных Советов образованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Активная подготовка к масштабной электоральной кампании продолжается в Беларуси. Избирательные округа по выборам депутатов местных Советов образованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей республике их создано свыше 12,5 тысячи. Соответствующее решение принято местными представительными, исполнительными и распорядительными органами. Больше всего в Гомельской области – 2 641 округ. В новом составе будет сформировано 1 284 Совета депутатов.
25 февраля 2024-го в нашей стране впервые пройдет единый день голосования. Гражданам предстоит выбрать депутатов Палаты представителей и местных Советов. После пройдут выборы сенаторов Совета Республики и делегатов Всебелорусского народного собрания.