Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской

Новости Беларуси. Очисти свою голову: необычная акция проходит в столице накануне Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычные мусорные баки на Октябрьской улице превратились в арт-объекты.

Выбросив в них мусор, можно получить какой-нибудь символический подарок. По вторникам, когда мусоровоз приезжает за контейнерами, происходит флешмоб. Это символизирует очистку собственного мозга от ненужного хлама в виде проблем и забот накануне Нового года.

Максим Осипов, художник:

Акция призывает к тому, чтобы люди освобождали голову от мусора, от того, что им не нужно, что мешает двигаться вперед. Хотим, чтобы люди задумались о том, как много всего лишнего они тащат с собой.

Ксения Прудникова, организатор проекта:

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