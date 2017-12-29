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Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской

29 декабря 2017 20:00
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Новости Беларуси. Очисти свою голову: необычная акция проходит в столице накануне Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычные мусорные баки на Октябрьской улице превратились в арт-объекты.

Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской-1

Выбросив в них мусор, можно получить какой-нибудь символический подарок. По вторникам, когда мусоровоз приезжает за контейнерами, происходит флешмоб. Это символизирует очистку собственного мозга от ненужного хлама в виде проблем и забот накануне Нового года.

Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской-4

Максим Осипов, художник:
Акция призывает к тому, чтобы люди освобождали голову от мусора, от того, что им не нужно, что мешает двигаться вперед. Хотим, чтобы люди задумались о том, как много всего лишнего они тащат с собой.

Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской-7

Ксения Прудникова, организатор проекта:
Это могут быть ваши старые календари, которые уже не актуальны. Подарки, которыми вы не пользуетесь. Ежедневники, которыми вы уже давно не пользуетесь. Мы это все заберем и обменяем на что-то полезное и приятное.

Заберем ненужные мысли и обменяем на что-то полезное: удивительный арт-проект на Октябрьской-10

Акция набирает популярность. В социальных сетях к ней уже присоединились более полусотни человек.

# общество # Фотофакт # Арт-проекты # Арт-терапия # Максим Осипов # Ксения Прудникова

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