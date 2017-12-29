Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус

Новости Беларуси. Новейшие системы жизнеобеспечения и радиационной безопасности: в Минском городском онкологическом диспансере 29 декабря открылся новый радиологический корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С современными методами диагностики и лечения пациентов ознакомился Президент Александр Лукашенко.

Столичный онкоцентр считается одним из старейших в стране. Ежегодно здесь проводят около 10 тысяч операций. Больше половины из них – сложные и высокотехнологичные.

Сюда Аня Ковалевич с мамой приехала из Скиделя. За девять лет жизни 2017 стал самым тяжелым для девочки – в этом году ей сделали операцию и провели йодотерапию. Сейчас ребенок идет на поправку.

Ольга Ковалевич, мама пациентки Минского городского клинического онкологического диспансера:

Была сегодня в этом новом центре. Я, наверное, действительно убедилась в том, что мы живем в прогрессивный век. Мы не стоим на месте, мы далеко шагнули в этом плане. Какие это технологии, что это будет? Покажет время. Но до какой степени по-европейски оборудованы палаты, до какой степени все прудсмотрено.

Возможности одной из крупнейших в стране многопрофильной онкоклиники сегодня показали Президенту. Александр Лукашенко постоянно следит за развитием онкологической службы страны.

В Беларуси всего 13 подобных диспансеров. У этой клиники свой профиль – лечение рака щитовидной железы. Это тот случай, когда радиация спасает. Но пока радионуклиды не выйдут из организма, на время лечения (в среднем неделю) пациент живет в закрытом режиме. Здесь даже канализация автономная, а за всем процессом следит система видеонаблюдения.

Одну из 20 палат показали главе государства. Кстати, здесь есть место даже для младенцев. Учтены все мелочи: даже датчики – зеленого цвета, цвета надежды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я искренне сказал: здесь за несколько минут они меня убедили, что если мы о своем здоровье будем заботиться и вовремя диагностироваться, здесь полное излечение самой страшной болезни. Это не единственное такое у нас учреждение здравоохранения.

Вот так сейчас выглядит старейшее медучреждении онкологического профиля. Старые корпуса модернизировали, новый – радиологический – построили. Ежегодно здесь оперируют по 10 тысяч человек, каждое второе вмешательство – высокотехнологичное.

В борьбе с онкологией важна диагностика. Чем раньше выявишь, тем легче вылечить. Уже во время исследования врачи определяют, какое лекарство лучше всего подходит человеку. И если томографы здесь самые современные, то 90 % медикаментов – отечественные. В итоге деньги те же, а лекарств на треть больше.

На каждого пациент готовят корсет, а затем уже борются с очагом заболевания. Так химиотерапией бьют не по организму в целом, а четко по очагу опухоли. Это и есть высокоточная лучевая терапия.

Анна Борисевич, врач-рентгенолог Минского городского клинического онкологического диспансера:

30 раз человек должен одинаково лечь. И лазеры, которые имеются на лечебных аппаратах, должны совпадать с этой разметкой.

Точечный подход и внимание, а в итоге у Беларуси самые лучшие показатели в борьбе с раком среди стран СНГ. Наши профессионалы добиваются таких же результатов, как врачи Германии и США.

А дети, которые лечились в этой клинике, уже сами становятся родителями.

Анна Ковалевич, пациентка Минского городского клинического онкологического диспансера:

Мечта увидеть Президента у меня была давно. А сегодня моя чудесная мечта осуществилась. Одна детская мечта уже сбылась, еще одна вот-вот должна осуществиться: девочка выздоравливает. Рак щитовидной железы здесь вылечили или лечат более чем тысяче белорусов.

И все они отметят этот Новый год вообще и новый год своей жизни.

В 2017 году в волшебство, словно ребенок, поверила и 62-летняя Ольга Каретникова. Мол, белорусским магам в белых халатах пора Нобелевскую премию присуждать. Женщина предложила это Президенту.

Александр Лукашенко:

Вы уже лучше себя чувствуете? Ольга Каретникова, пациент Минского городского клинического онкологического диспансера:

Уже лучше, стараемся. Оптимизм главное не терять.