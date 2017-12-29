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Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус

29 декабря 2017 19:16
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Новости Беларуси. Новейшие системы жизнеобеспечения и радиационной безопасности: в Минском городском онкологическом диспансере 29 декабря открылся новый радиологический корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С современными методами диагностики и лечения пациентов ознакомился Президент Александр Лукашенко.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-1

Столичный онкоцентр считается одним из старейших в стране. Ежегодно здесь проводят около 10 тысяч операций. Больше половины из них – сложные и высокотехнологичные.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-4

Сюда Аня Ковалевич с мамой приехала из Скиделя. За девять лет жизни 2017 стал самым тяжелым для девочки – в этом году ей сделали операцию и провели йодотерапию. Сейчас ребенок идет на поправку.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-7

Ольга Ковалевич, мама пациентки Минского городского клинического онкологического диспансера:
Была сегодня в этом новом центре. Я, наверное, действительно убедилась в том, что мы живем в прогрессивный век. Мы не стоим на месте, мы далеко шагнули в этом плане. Какие это технологии, что это будет? Покажет время. Но до какой степени по-европейски оборудованы палаты, до какой степени все прудсмотрено.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-10

Возможности одной из крупнейших в стране многопрофильной онкоклиники сегодня показали Президенту. Александр Лукашенко постоянно следит за развитием онкологической службы страны.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-13

В Беларуси всего 13 подобных диспансеров. У этой клиники свой профиль – лечение рака щитовидной железы. Это тот случай, когда радиация спасает. Но пока радионуклиды не выйдут из организма, на время лечения (в среднем неделю) пациент живет в закрытом режиме. Здесь даже канализация автономная, а за всем процессом следит система видеонаблюдения.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-16

Одну из 20 палат показали главе государства. Кстати, здесь есть место даже для младенцев. Учтены все мелочи: даже датчики – зеленого цвета, цвета надежды.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я искренне сказал: здесь за несколько минут они меня убедили, что если мы о своем здоровье будем заботиться и вовремя диагностироваться, здесь полное излечение самой страшной болезни. Это не единственное такое у нас учреждение здравоохранения.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-22

Вот так сейчас выглядит старейшее медучреждении онкологического профиля. Старые корпуса модернизировали, новый – радиологический – построили. Ежегодно здесь оперируют по 10 тысяч человек, каждое второе вмешательство – высокотехнологичное.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-25

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-27

В борьбе с онкологией важна диагностика. Чем раньше выявишь, тем легче вылечить. Уже во время исследования врачи определяют, какое лекарство лучше всего подходит человеку. И если томографы здесь самые современные, то 90 % медикаментов – отечественные. В итоге деньги те же, а лекарств на треть больше.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-30

На каждого пациент готовят корсет, а затем уже борются с очагом заболевания. Так химиотерапией бьют не по организму в целом, а четко по очагу опухоли. Это и есть высокоточная лучевая терапия.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-33

Анна Борисевич, врач-рентгенолог Минского городского клинического онкологического диспансера:
30 раз человек должен одинаково лечь. И лазеры, которые имеются на лечебных аппаратах, должны совпадать с этой разметкой.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-36

Точечный подход и внимание, а в итоге у Беларуси самые лучшие показатели в борьбе с раком среди стран СНГ. Наши профессионалы добиваются таких же результатов, как врачи Германии и США.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-39

А дети, которые лечились в этой клинике, уже сами становятся родителями.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-42

Анна Ковалевич, пациентка Минского городского клинического онкологического диспансера:
Мечта увидеть Президента у меня была давно. А сегодня моя чудесная мечта осуществилась.

Одна детская мечта уже сбылась, еще одна вот-вот должна осуществиться: девочка выздоравливает. Рак щитовидной железы здесь вылечили или лечат более чем тысяче белорусов.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-45

И все они отметят этот Новый год вообще и новый год своей жизни.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-48

В 2017 году в волшебство, словно ребенок, поверила и 62-летняя Ольга Каретникова. Мол, белорусским магам в белых халатах пора Нобелевскую премию присуждать. Женщина предложила это Президенту.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-51

Александр Лукашенко:
Вы уже лучше себя чувствуете?

Ольга Каретникова, пациент Минского городского клинического онкологического диспансера:
Уже лучше, стараемся. Оптимизм главное не терять.

Самое крупное в Европе отделение ядерной медицины: в Минском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус-54

Александр Лукашенко:
Они меня убедили вообще, что сейчас им Нобелевскую премию надо давать, и они всех будут вылечивать. Всех вылечим! Он сам наговорил себе, теперь мы с него будем спрашивать и с министров.

# общество # Фотофакт # Онкология # Ольга Ковалевич # Анна Борисевич # Ольга Каретникова

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