Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству

Танцы, пение, спорт и рисование – привычные родителю детские увлечения. А что насчёт ткачества?
Видеть детей за большим старинным станком, как минимум, необычно.
Танцы, пение, спорт и рисование – привычные родителю детские увлечения. А что насчёт ткачества?
Видеть детей за большим старинным станком, как минимум, необычно.
Кажется, что ребёнок с трудом может с ним подружиться. На самом деле, технику ткачества по силам освоить каждому. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости.
Наталья Ярмолинская, педагог дополнительного образования:
Ткачество – такое сложное рукоделие, оно требует усидчивости, оно требует определённого склада ума, потому что есть, конечно, простые вещи, но и есть и более серьёзные, когда нужно не только технологию соблюдать – сам механический процесс ткачества – но и думать о том, какой сейчас узор, где я нахожусь. То есть, на самом деле, это – хороший тест на произвольное внимание и умение одновременно думать о нескольких задачах.
Ткачество хорошо развивает у детей мелкую моторику: постоянно приходится работать с нитками.
А это – материал капризный.
Кроме того, на занятиях Наталья рассказывает детям о значении узоров, о быте наших предков и белорусской истории. Становится интересно даже родителям, которые вспоминают, что станок был у их бабушек.
Мамы и папы даже приносят на кружок тканые подарки.
Наталья Ярмолинская:
Это – рушник довольно поздний. Он вышит полихромной гладью по ткани промышленного производства. Но, тем не менее, это – ручная работа, это – часть истории. Здесь замечательное кружево, вязанное крючком, ручной работы.
И это – уже часть нашего наследия.
И вот родители, которые к нам приходят, они вспоминают, что у них такое есть
Плюс ткачества и в развитии детской усидчивости: получить готовое изделие за одно занятие – очень сложно.
Поэтому каждая работа – итог долгих часов.
Никита Восковцев:
Мне нравится здесь. Здесь всё так по-старинному. Нравится ткать или плести коврики на станках.
На занятиях действительно чувствуется дыхание истории: дети работают на подлинных старинных ткацких станках, которые собирались по всей Беларуси.
Рассказывает педагог и о разных техниках ручного ткачества, которые можно освоить.
Для детей главное – видеть результат своих трудов.
Тканые коврики для собственной спальни, шнурочки для когтеточки любимой кошки и плетёные пояса.
Творчество ребёнка не будет пылиться на учебных полках, а обязательно найдёт применение.
Карина Габриель:
Эти ёлки мы ткали на станке. Они нужны для того, чтобы их вешать на ёлки, куда-нибудь повесить, чтобы украсить квартиру к Новому году.
На них можно пришить всё, и будет как настоящая ёлочка.
Искусство ткачества с каждым занятием открывается для ребёнка с новой стороны. Это – не только способ развить усидчивость, прилежность и творческий потенциал.
Это – ещё и возможность для ребёнка услышать голос прошлых поколений.