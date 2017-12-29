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Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству

29 декабря 2017 19:15
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Танцы, пение, спорт и рисование  – привычные родителю детские увлечения. А что насчёт ткачества?

Видеть детей за большим старинным станком, как минимум, необычно.

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -1


Кажется, что ребёнок с трудом может с ним подружиться. На самом деле, технику ткачества по силам освоить каждому. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости.

Наталья Ярмолинская, педагог дополнительного образования:
Ткачество – такое сложное рукоделие, оно требует усидчивости, оно требует определённого склада ума, потому что есть, конечно, простые вещи, но и есть и более серьёзные, когда нужно не только технологию соблюдать – сам механический процесс ткачества – но и думать о том, какой сейчас узор, где я нахожусь. То есть, на самом деле, это – хороший тест на произвольное внимание и умение одновременно думать о нескольких задачах.

Ткачество хорошо развивает у детей мелкую моторику: постоянно приходится работать с нитками.

А это – материал капризный.

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -4


Кроме того, на занятиях Наталья рассказывает детям о значении узоров, о быте наших предков и белорусской истории. Становится интересно даже родителям, которые вспоминают, что станок был у их бабушек.

Мамы и папы даже приносят на кружок тканые подарки.

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -7


Наталья Ярмолинская:
Это – рушник довольно поздний. Он вышит полихромной гладью по ткани промышленного производства. Но, тем не менее, это – ручная работа, это – часть истории. Здесь замечательное кружево, вязанное крючком, ручной работы.

И это – уже часть нашего наследия.

И вот родители, которые к нам приходят, они вспоминают, что у них такое есть

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -10

Плюс ткачества и в развитии детской усидчивости: получить готовое изделие за одно занятие – очень сложно.

Поэтому каждая работа – итог долгих часов.  

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -13


Никита Восковцев:
Мне нравится здесь. Здесь всё так по-старинному. Нравится ткать или плести коврики на станках.

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -15

На занятиях действительно чувствуется дыхание истории: дети работают на подлинных старинных ткацких станках, которые собирались по всей Беларуси.

Рассказывает педагог и о разных техниках ручного ткачества, которые можно освоить.

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -18


Для детей главное – видеть результат своих трудов.

Тканые коврики для собственной спальни, шнурочки для когтеточки любимой кошки и плетёные пояса.

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -21


Творчество ребёнка не будет пылиться на учебных полках, а обязательно найдёт применение. 

Карина Габриель:
Эти ёлки мы ткали на станке. Они нужны для того, чтобы их вешать на ёлки, куда-нибудь повесить, чтобы украсить квартиру к Новому году.

На них можно пришить всё, и будет как настоящая ёлочка.

Развивает мелкую моторику и умение думать о нескольких задачах сразу: зачем учить ребёнка ткачеству -24


Искусство ткачества с каждым занятием открывается для ребёнка с новой стороны. Это – не только способ развить усидчивость, прилежность и творческий потенциал.

Это – ещё и возможность для ребёнка услышать голос прошлых поколений.

# общество # Дети # Наталья Ярмолинская

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