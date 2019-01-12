Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Новости Беларуси. Забег сказочных персонажей и футбол на снегу. 12 января в резиденции Придвинского Деда Мороза песнями и зимними забавами провожали Старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отмечать этот праздник в Витебском районе не просто традиция. Это хороший повод подвести итоги новогоднего «переполоха», впечатления от которого увезли дети не только со всей Беларуси, но и отдельных городов России.

Из резиденции Деда Мороза, которая с каждым годом становится всё популярнее – репортаж Анастасии Аласании. С песнями и танцами. Шумно и весело. В пятый раз в деревню Барвин под Старый Новый год Придвинский Дед Мороз приглашает гостей на уникальный праздник «Гули у дедули».

Владимир Терехов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Мы очень рады, что приглашают нас каждый год на такие мероприятия. Мы очень довольны. Всегда подарочки получаем здесь. Заряд бодрости и хорошего настроения на целый год.

Дед Мороз, хозяин Придвинской резиденции:

Наша Придвинская резиденция работает круглый год. Мы встречаем гостей не только зимой, но и летом, и весной, и осенью. Поэтому всегда рады гостям. Приезжайте за сказкой, за чудом. Всех со Старым Новым годом! В одном празднике – десятки событий: футбол на снегу, прыжки через скакалку, кулинарные состязания и мастер-классы, забеги сказочных героев и даже добрый шабаш ведьм.

Ксения Захаревич, гость резиденции Придвинского Деда Мороза:

Я бегала со сказочными героями, видела много Дедов Морозов. Я танцевала. Мне очень понравилось. Под шубой Деда Мороза – учитель белорусского языка. В роли Снегурочки – методист. Другие сказочные герои – тоже местные педагоги. А кто, как не они, знают, чем можно увлечь ребенка?

Алеся Сивцова, руководитель проекта «Резиденция Придвинского Деда Мороза-2019»:

Каждый год мы выбираем какую-то режиссерскую концепцию, которая будет интересна детям. Я горжусь своей работой. Я горжусь тем, что мы здесь делаем, потому что улыбки и позитив детей – лучшая награда, которая только может быть.