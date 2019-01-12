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Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах

12 января 2019 13:36
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Новости Беларуси. Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. В Кореличах устроили рождественский бал для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-1

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-3

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-5

Среди участников – победители предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Ребят познакомили с бальной культурой и правилами проведения балов, а специально приглашенный хореограф дала урок танцев. Восторг вызвало и рождественское представление от белорусского театра батлейки. Всё в лучших традициях XIX века.

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-8

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-10

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-12

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-14

Анастасия Брилевич, житель агрогородка Турец:
Мне понравилось очень это представление. Тут много всего веселого было. И белорусский театр очень заводной.

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах-17

Инна Санчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома:
Бал мы начали проводить потому, что, во-первых, Кореличчина – историческое место: это и усадьба Витгенштейнов, и Мирский замок рядом. Поэтому мы решили вспоминать традиции и приобщать наших малышей, наших детей постарше.

В эти рождественские дни не обошлось и без добрых дел – местные жители собрали подарки для детей, оставшихся без семьи. Это одно из заключительных мероприятий благотворительной акции «Наши дети». В этот раз она объединила сотни маленьких белорусов. Только в Кореличском районе больше 3 тысяч детей стали участниками новогоднего марафона.

# Новый год # общество # Инна Санчук # Фотофакт

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