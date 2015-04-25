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Забавное видео: Грузчик багажа в свободное между рейсами время отжимается на взлетной полосе

25 апреля 2015 19:12
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Новости США. Много времени вынуждены проводить на рабочем мете и поэтому некогда привести себя в форму? Это совершенно не отговорки для одного из работников аэропорта Ла Гуардия в Нью-Йорке.

Настоящий фитнес-фанат, сотрудник нью-йоркского аэропорта, не обращает внимание на всякого рода предрассудки. Ну и что, что он работает на оживленной взлетно-посадочной полосе!

Это совершенно не мешает ему в свободное от погрузки багажа время заниматься...отжиманиями! 

Качка в ярко-оранжевом жилете успел заснять на камеру журналист Джефф Россен.

Джефф Россен, журналист NBC:
Этот парень – просто фанат фитнеса. Успевает и работать, и отжиматься. Это самый сильный сотрудник Ла Гуардия, на мой взгляд.

# общество # Фитнес

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