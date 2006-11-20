За взятку - в тюрьму!

Два столичных налоговых инспектора приговорены за взятку к 9 годам лишения свободы.

Осужденные получили 10 тысяч долларов США за невнесение в акт проверки выявленных нарушений.

Тем временем, чаще всего взятки в республике берут в строительной отрасли. В этом году к уголовной ответственности по этой статье привлечены более 1300 лиц, каждый четвертый - руководитель предприятия в строительной сфере. Всего с начала года в Беларуси зарегистрировано около 3 тысяч случаев коррупционных преступлений, более 80% из них совершены сотрудниками органов внутренних дел. Треть из них - взятки, четверть - хищения путем злоупотребления служебным положением, каждое четвертое - служебный подлог. Чаще всего подобные преступления выявляются в торговле, сельском хозяйстве и производственной сфере.

Между тем, каждое четвертое преступление по линии нравов в республике связано с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение и занятие проституцией. Каждое третье - с распространением порнографических материалов. С начала года правоохранители разоблачили более 500 преступлений в сфере торговли людьми. Меньше всего подобных преступлений зарегистрировано в Брестской области.