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За взятку - в тюрьму!

20 ноября 2006 15:10
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Два столичных налоговых инспектора приговорены за взятку к 9 годам лишения свободы.

Осужденные  получили  10  тысяч долларов США за  невнесение  в  акт проверки выявленных нарушений.
Тем временем, чаще всего взятки в республике берут в строительной отрасли. В этом году к уголовной ответственности по этой статье  привлечены более 1300 лиц, каждый четвертый  -  руководитель предприятия в строительной сфере.  Всего    с начала года  в   Беларуси зарегистрировано   около   3   тысяч  случаев коррупционных преступлений, более 80%  из них  совершены сотрудниками органов  внутренних  дел. Треть из них - взятки, четверть  -  хищения  путем злоупотребления служебным  положением, каждое четвертое - служебный подлог.  Чаще всего подобные преступления  выявляются  в  торговле, сельском хозяйстве  и производственной сфере.

Между тем, каждое четвертое преступление по линии нравов в республике связано с  вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение и занятие проституцией. Каждое  третье - с распространением порнографических материалов. С начала года правоохранители разоблачили более  500 преступлений в сфере   торговли   людьми.  Меньше  всего  подобных   преступлений зарегистрировано в Брестской области.

# общество

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