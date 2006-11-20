Столичная милиция предлагает запретить компьютерным клубам работать в ночное время

Очередной рейд сотрудников ГУВД Мингорисполкома выявил ряд нарушений в работе этих заведений. Главные претензии - антисанитарные условия и распитие пива. Сейчас в столице 78 компьютерных клубов, 29 из них работают в ночное время. Средний возраст посетителей - 15 лет. Подростки часто засиживаются допоздна, хотя до 16 лет ночью в общественных местах находиться запрещено. Компьютерные клубы становятся серьезной социальной проблемой.