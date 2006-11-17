Высокие технологии - в сельские библиотеки

В Беларуси ведется компьютеризация сельских библиотек агрогородков. В среднем одна библиотека обслуживает семь населенных пунктов. Укрепление материально-технической базы библиотек агрогородков и полная их компьютеризация с выходом в Интернет решается в соответствии с Госпрограммой возрождения и развития села.В последние годы из-за уменьшения сельского населения сокращается количество сельских библиотек. Вместо них в населенных пунктах создаются библиотеки-клубы, библиотеки-музеи, а также дома социальных услуг, в состав которых входят библиотеки.