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Высокие технологии - в сельские библиотеки

17 ноября 2006 14:43
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В Беларуси ведется компьютеризация сельских библиотек агрогородков. В среднем одна библиотека обслуживает семь населенных пунктов. Укрепление материально-технической базы библиотек агрогородков и полная их компьютеризация с выходом в Интернет решается в соответствии с Госпрограммой возрождения и развития села.В последние годы из-за уменьшения сельского населения сокращается количество сельских библиотек. Вместо них в населенных пунктах создаются библиотеки-клубы, библиотеки-музеи, а также дома социальных услуг, в состав которых входят библиотеки.
# общество

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